Войти
Lenta.ru

Ненужность Су-57 объяснили уникальностью

375
0
0
Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Су-57 способен решать задачи, недоступные другим истребителям, в частности, организовывать боевое управление, пишет для «Звезды» обозреватель Дмитрий Литовкин.

«Больших заказов ожидать не стоит, поскольку Су-57 — штучное изделие, много их не нужно. В боевом порядке из истребителей Су-30 и Су-35 ПАК ФА ему, условно говоря, отводится роль высокоточной снайперской винтовки», — уверен автор.

Обозреватель объясняет, что «по факту Су-57 может быть и самостоятельным ударным средством, и самолетом, корректирующим войсковую операцию». Автор пишет, что «в пятое измерение» Су-57 выводят «не только уникальные пилотажные возможности», но и, в частности, стелс-характеристики и «новаторская электроника».

В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Су-35
Похожие новости
04.11.2019
Укрощение "Кобры" и первая посадка на палубу корабля. Как летчик Пугачев испытывал Су-27
27.03.2019
Новейший истребитель Су-57 представили премьеру Малайзии
17.07.2012
По итогам Фарнборо российский авиапром берет оперативную паузу
28.09.2011
Против одних – сверхизбыточно, против других – абсолютно недостаточно
16.09.2011
«Супер Сухой» может появиться в 2014 году
29.08.2011
МАКС из авиашоу превратился в серьезный бизнес-проект
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 07:32
  • 3
«Роскосмос» отказался от «фаллоса»
  • 19.02 07:03
  • 1
Первая ступень Falcon 9 упала в океан
  • 19.02 06:23
  • 23
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 19.02 05:56
  • 2
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 19.02 05:31
  • 92
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 19.02 03:58
  • 1
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 19.02 03:52
  • 150
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.02 00:36
  • 1
Бомбежку Су-35С показали от первого лица
  • 19.02 00:16
  • 5
«Рентабельность упала»: Пентагон экономит на бомбардировщиках
  • 18.02 22:55
  • 3
Планы поставок танков в Вооруженные Силы России
  • 18.02 22:29
  • 7
Новый способ ведения боя
  • 18.02 21:17
  • 5
Скрытная камера: у разведчиков появится голографический фотоаппарат
  • 18.02 18:06
  • 50
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 18.02 17:24
  • 5
Новейший транспортник Ил-112 совершит второй полет
  • 18.02 15:02
  • 1
Шпиономания, говорите?