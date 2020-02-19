Ненужность Су-57 объяснили уникальностью

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Су-57 способен решать задачи, недоступные другим истребителям, в частности, организовывать боевое управление, пишет для «Звезды» обозреватель Дмитрий Литовкин.

«Больших заказов ожидать не стоит, поскольку Су-57 — штучное изделие, много их не нужно. В боевом порядке из истребителей Су-30 и Су-35 ПАК ФА ему, условно говоря, отводится роль высокоточной снайперской винтовки», — уверен автор.

Обозреватель объясняет, что «по факту Су-57 может быть и самостоятельным ударным средством, и самолетом, корректирующим войсковую операцию». Автор пишет, что «в пятое измерение» Су-57 выводят «не только уникальные пилотажные возможности», но и, в частности, стелс-характеристики и «новаторская электроника».

В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.