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ЦАМТО

ВВС Франции планируют получить дополнительную партию УТС PC-21

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Учебно-тренировочный самолет PIlatus PC-21 ВВС Франции
Учебно-тренировочный самолет PIlatus PC-21 ВВС Франции.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 18 февраля. Начались переговоры по вопросу приобретения для ВВС Франции дополнительной партии новых турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов PC-21 швейцарской компании Pilatus.

Как сообщает Scramble Magazine, в настоящее время налет курсантов на PC-21 составляет 135 часов на этапах базовой и углубленной летной подготовки, а далее будущие летчики-истребители пересаживаются на "Альфа Джет" (еще 50 летных часов).

Учитывая полученный опыт с новыми турбовинтовыми УТС PC-21, летный час которого оценивается в 1500 евро по сравнению с 7800 евро у реактивного "Альфа Джет", принято решение приобрести дополнительные самолеты компании Pilatus в рамках четвертого этапа тендера по обеспечению подготовки будущих французских летчиков-истребителей.

Точное количество дополнительно приобретаемых самолетов не указывается, однако в отчете ВВС за 2020 год фигурировала цифра в 8 машин.

Напомним, что 30 декабря 2016 года Генеральная дирекция по вооружениям МО Франции (DGA) заключила с Babcock Mission Critical Services France 8-летний контракт стоимостью 500 млн. евро (600 млн. долл.) на предоставление услуг базовой подготовки пилотов ВВС Франции в рамках программы FOMEDEC. Согласно условиям контракта, компания должна обеспечить поставку и обслуживание 17 учебно-тренировочных самолетов PC-21 компании Pilatus Aircraft Ltd, наземного обучающего оборудования (двух полнофункциональных летных тренажеров и трех специализированных тренажеров), сопутствующего оборудования для планирования полетов и послеполетного разбора, а также предоставить необходимую инфраструктуру.

Новые самолеты заменили применяемые для подготовки французских летчиков-истребителей с 1970-х гг. УТС "Альфа Джет" компании Dassault и B30 "Эпсилон" компании Aerospatiale.

Летные испытания первого самолета PC-21 с серийным номером 293, предназначенного для ВВС Франции, начались в конце июня 2017 года. Первые два УТС PC-21 компании Pilatus совершили посадку на авиабазе "Коньяк" для проведения приемо-сдаточных мероприятий 30 августа 2018 года. Официальная церемония принятия на вооружение первого самолета PC-21 состоялась 2 октября 2018 года на 709-й авиабазе "Коньяк-Шатобернар". Компания Pilatus завершила поставку самолетов по первому контракту в марте 2019 года.

Таким образом, Франция стала второй европейской страной после Швейцарии, которая использует самолеты данного типа для подготовки пилотов. Поставка выполнялась в рамках разработанного командованием ВВС Франции плана модернизации программы подготовки пилотов истребителей, целью которого является обновление как применяемого оборудования, так и методов подготовки пилотов, штурманов и офицеров систем вооружения.

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Страны
Франция
Швейцария
Продукция
Alpha Jet
PC-21
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Aerospatiale
Airbus Helicopters
Babcock
Dassault
Pilatus Aircraft
Проекты
2020-й год
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