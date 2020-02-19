Экспертный совет Госдумы по авиации и СоюзМаш России обсудили развитие кадрового потенциала предприятий

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева. На переднем плане стоит базовый противолодочный самолет Ил-38Н авиации ВМФ России, рядом с ним самолет ДРЛО А-50 ВВС России, на заднем плане с флагом на киле китайский военно-транспортный самолет Ил-76.

ЦАМТО, 18 февраля. В Таганроге на площадке ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) 17 февраля прошло заседание Экспертного совета по авиапромышленности при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Заседание прошло при поддержке Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных промышленных предприятиях Союза машиностроителей России.

Участники обсудили вопросы развития кадрового потенциала предприятий высокотехнологичной промышленности как фактора повышения качества человеческого капитала.

"Авиационный комплекс сейчас делает очень серьезные успехи и трансформируется из старой парадигмы, когда авиазавод выпускал монопродукцию, к большой кооперации, – отметил на заседании координатор Экспертного совета по авиационной промышленности при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. – Производимая в настоящее время трансформация отрасли и формирование внутри авиастроительной корпорации профильных дивизионов позволяет расширять компетенции отдельных предприятий в рамках глубокой кооперации".

Примерами успешной деятельности он назвал взаимодействие предприятий транспортного дивизиона при создании самолетов Ил-76МД-90А, Ил-112В, а также участие заводов корпорации "МиГ" в программе Ил-114-300". Владимир Гутенев подчеркнул, что необходимо повышать маржинальность производимой продукции. "В настоящий момент открываются новые возможности, связанные с трансформацией национальной экономики, – сказал он. – Нацпроекты аккумулировали огромный ресурс – 26 трлн рублей. В значительной степени эти средства должны быть потрачены на отечественную продукцию, в том числе продукцию, которую выпускает наша промышленность. Здесь для оборонки чрезвычайно важны вопросы диверсификации".

Возглавляющий транспортный дивизион ОАК генеральный директор ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина" Юрий Грудинин рассказал о работе дивизиона и ТАНТК им. Г.М.Бериева по развитию кадров. "Развитие кадрового потенциала для нас имеет принципиальное значение – это основной элемент развития существующих и создания новых компетенций. ТАНТК им Г.М.Бериева активно работает с ЮФУ, ДГУ, на территории предприятия работает кафедра МАИ. На этой кафедре мы готовим конструкторов, совместно с кафедрой донского госуниверситета – технологов. При этом мы стараемся усилить подготовку, ориентируясь на требования современных технологий", – сказал Юрий Грудинин.

В своем выступлении директор по персоналу ОАК Любава Шепелева обозначила мероприятия по развитию кадрового потенциала в корпорации, системе профориентации и подготовке кадров. В частности, в ОАК по различным направлениям цифровой трансформации сформированы проектные команды, для которых организуются производственные стажировки. Подготовка квалифицированных инженерных кадров обеспечивается ведущими авиационно-техническими вузами страны. 3200 студентов целевого набора обучаются в вузах в интересах ОАК, и впоследствии будут трудоустраиваться на предприятия корпорации. На предприятиях ОАК действуют 13 учебных центров, работающих на каждой крупной производственной площадке и в КБ. Разрабатывается проект учебного центра подготовки рабочих кадров по самым массовым для авиастроения направлениям подготовки: специалист по обработке металлов резанием, слесарь-сборщик летательных аппаратов, слесарь механосборочных работ, монтажник оборудования летательных аппаратов и мехатроник.

Также участники совещания осмотрели производственные цеха предприятия, где ознакомились с серийным производством самолетов-амфибий Бе-200ЧС.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".