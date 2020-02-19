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Военное обозрение

VietDefense заявляет, что ППШ всё ещё на вооружении вьетнамской армии

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Источник изображения: VietDefense

Во Вьетнаме постепенно набирает обороты перевооружение армии и флота. Однако войска долгие десятилетия до этого не модернизировались, пропустив несколько поколений технического «апгрейда». В связи с этим в вооруженных силах этой азиатской страны достаточно часто мелькают явные раритеты. Однако обнаруженная прессой «находка» вызывает определенные сомнения.

Как пишет издание VietDefense, свою службу продолжают ППШ-41. Эти пистолеты-пулеметы имеют долгую историю в Народной армии Вьетнама, впервые проявив себя еще во время войны против Франции, разгоревшейся в период освобождения народов Индокитая от колониализма. Затем уже бойцы Вьетконга вели борьбу в руках с ними против американских интервентов.

ППШ-41 получили очень широкое распространение в армии. Арсенал пистолетов-пулеметов пополнялся также за счет китайской копии этого изделия советского военпрома, получившей обозначение Type 54, вместе с вариантом местного производства K-54M.

Творение Георгия Шпагина было принято на вооружение Красной Армии 21 декабря 1940 года. По завершении войны ППШ был постепенно вытеснен автоматом Калашникова.

Можно было бы согласиться с указанным изданием и предположить, что ППШ всё ещё стоят на вооружении, например, сил народной обороны. Однако они используют в процессе обучения гораздо более «свежее» снаряжение: часто встречаются американские автоматические винтовки времен вторжения во Вьетнам.

Вероятно, в объектив фотографа попали солдаты регулярной армии во время торжеств, приуроченных к определённому празднику. А ППШ в их руках символизировали историческую память.

Силы народной обороны Вьетнама

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Вьетнам
Китай
США
Франция
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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