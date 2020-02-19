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Военное обозрение

На улицах украинского города появилась спецтехника, вызвавшая беспокойство у местных жителей

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Источник изображения: "Житомир онлайн"

Среди украинских пользователей соцсетей распространяются снимки неизвестной военной техники, которую местные жители обнаружили в одном из микрорайонов Житомира рядом со зданием ветеринарного факультета аграрной академии. Люди обеспокоены, что загадочная машина с большой антенной представляет опасность из-за неизвестного излучения. Тем более, что техника впервые появилась в городе уже несколько месяцев назад.

По мнению очевидцев и пользователей соцсетей, машина визуально напоминает российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха» и, вероятно, выполняет аналогичные функции.

В действительности, в Житомире находится наземная подвижная станция «Фазан» Центра приема и обработки специальной информации и контроля навигационного пространства Государственного космического агентства Украины.

Антенна станции начнет работать в самое ближайшее время, когда будет создан Региональный космический центр «Полесье». В ее задачи входит получение информации в режиме реального времени от различных космических спутников в интересах аграриев. Станция будет сигнализировать в Диспетчерскую службу по чрезвычайным ситуациям и в другие профильные организации о перемещениях атмосферных фронтов, изменениях температур, крупных пожарах и прочем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Красуха-4
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