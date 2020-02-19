США отказались от баллистической ракеты средней дальности

Армия США отказалась от разработки мобильной ракеты средней дальности (Mobile Intermediate Range Missile, MIRM). Проект стоимостью 90 миллионов долларов отсутствует в бюджетном плане Пентагона на 2021 финансовый год, хотя раньше сообщалось, что за четыре года военные потратят на создание ракеты миллиард долларов.

Также под сокращение попали обновленная система наведения вертолетных ракет ($122 млн) и модернизация многострадальных БМП Bradley ($ 222 млн). Устаревшая бронемашина не устраивает военных по многим параметрам - последней каплей стало то, что на Bradley оказалось невозможным установить современную защиту. Проект обновления трех тысяч БМП образца 1981 года сочли слишком дорогим - вместо этого для армии США разрабатывают новую бронемашину OMFV. Хотя у нее есть свои проблемы, пишет Breaking Dehence.

Что же до ракеты MIRM, то это объект настолько загадочный, что эксперты сомневаются в его существовании. О разработке ракеты дальностью 1000-1500 километров США заявили сразу после выхода из договора РСМД, никаких подробностей о проекте - кроме его стоимости, - не последовало, а затем программу свернули. Возможно, это была не баллистическая ракета, а не слишком удачная пиар-кампания?

В общей сложности военные отменили 41 программу закупок для армии и урезали еще 39. Многие пункты секвестра вызывают вопросы. Зачем отменять модернизацию мобильного штурмового моста JAB, если армия США планирует воевать в Восточной Европе, где реки многочисленны, а имеющиеся мосты не выдерживают веса американских танков. Также непонятна экономия на танковом тягаче HET, спрос на который очень велик в той же Европе по тем же причинам.

Антон Валагин