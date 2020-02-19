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Российская газета

Первый корабль с морской версией "Панциря" вышел на испытания

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" приступил к швартовым испытаниям. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

В ходе швартовых испытаний на ракетном корабле проверят работу разных систем: жизнеобеспечения, радионавигационных, связи. Будет также протестирована и главная энергетическая установка. После этого "Одинцово" приступит к ходовым испытаниям. Предполагается, что это будет в апреле нынешнего года.

"Одинцово" - малый ракетный корабль. Он является первым серийным кораблем проекта 22800, который несет зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М". Построен на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области. Водоизмещение - 800 тонн, длина - 67 метров, ширина - 11 метров.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
22800 МРК
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