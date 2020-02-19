На Ставрополье прибыли новейшие штурмовики Су-25СМ3 "Суперграч"

Новейшие модернизированные самолеты Су-25СМ3 "Суперграч" поступили в штурмовую авиацию Южного военного округа. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

Новые боевые машины преодолели более 800 километров пути - с места, где их изготовили, до авиационной части 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае. Всего их в край было три единицы.

Как уточнили в ЮВО, уже в четвертый раз в авиационные части округа поступают такие самолеты. Сейчас общие количество "Грачей" составляет около 20 единиц во всем округе.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3 использует модернизированную систему наведения и может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков. Как отмечают в Южном военном округе, все, что требуется боевому летчику, это точные координаты объекта.

Справка "РГ"

Самолет Су-25СМ3 является модернизированной версией советского бронированного дозвукового штурмовика С-25 ("Грач"), совершившего первый полет 22 февраля 1975 года.

Внешне в процессе модернизации самолет не изменился, а вот способности его значительно выросли. Он обзавелся системой ГЛОНАСС, получил лазерный индикатор прицела, который выводит на экран информацию о состоянии машины.

Роман Кияшко (Ставропольский край)