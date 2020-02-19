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Lenta.ru

«Роскосмос» отказался от «фаллоса»

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Источник изображения: Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Здание Национального космического центра (НКЦ), возводимого на территории Центра Хруничева в Москве, будет иметь форму треугольной призмы, а не сверхтяжелой ракеты, сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся схемы и фрагменты планов строительства.

В госкорпорации агентству отказались комментировать данную информацию, порекомендовав обратиться к застройщику.

В феврале 2019 года, когда гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал строительство НКЦ в форме сверхтяжелой ракеты, в сети раскритиковали данный проект, небоскреб которого сравнили с гигантским фаллосом.

НКЦ должен решить финансовые проблемы Центра Хруничева — самого закредитованного предприятия «Роскосмоса». В настоящее время долги производителя ракет «Протон-М» и «Ангара-А5» превышают 80 миллиардов рублей.

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Кредитование
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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3 комментария
№1
19.02.2020 06:36
Цитата, q
21.10.2019
Утверждена концепция Национального космического центра
А до ленты эта новость только дошла!:)
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№2
19.02.2020 07:06
Архитекторы себя считают людьми искусства и первоначальная эта идея была дикая шиза с умным видом "Архитектура это застывшая музыка".
А по жизни Сергей Семеныч и Дмитрий Олегович более архитекторы, чем сами архитекторы, разместив НКЦ в Центре Москвы, симпатичном месте для работы и транспортно удобно для будущих 20 000человек, особенно молодежи, приезжающих с периферии России на работу сюда на ПМЖ и по утрам с Подмосковья.
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№3
19.02.2020 07:32
Контора, которая не может контролировать строительство и пролюбила кучу денег, решила ещё одну стройку начать.
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