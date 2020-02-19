Как на Украине: в Киеве предсказали войну России и Белоруссии

Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией
На Украине предсказали вооруженный конфликт России и Белоруссии на фоне ухудшающихся отношений двух стран. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко в связи с этим посоветовал Минску «сразу начать воевать». В России такое заявление назвали "явной чушью" и "дешевой пропагандой». Тем не менее, сегодня российско-белорусские отношения все же далеки от идеальных.
Российско-белорусские отношения продолжат ухудшаться и даже могут перерасти в вооруженный конфликт, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко. В интервью пражскому журналу Respekt он предупредил, что Белоруссию ожидают тяжелые времена.
«Несколько лет назад я беседовал с белорусскими журналистами, и когда я, уже не для записи, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, какие переживаем мы, они мне не верили. Сейчас, возможно, они сомневаются меньше", - рассказал Пристайко.
При этом, по словам руководителя украинской дипломатии, он "надеется, что ошибается" в этом прогнозе.
"А наш совет звучит так - когда на вас нападет Россия, то у вас будет выбор из двух вариантов: с помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными и проиграть или сразу начать воевать", - заявил Пристайко.
Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал высказывание Пристайко о возможном вооруженном конфликте России и Белоруссии "явной чушью" и "дешевой пропагандой».
"Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на Климкина. Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, - это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет", - написал политик в Twitter.
Вместе с тем необходимо признать, что отношения двух стран сегодня далеко не однозначные. Лукашенко неоднократно заявлял о давлении со стороны России ради ускоренной интеграции. В декабре прошлого года в интервью «Эху Москвы» президент Белоруссии назвал гарантами независимости его страны западные страны и НАТО в частности.
Как сообщало Bloomberg, президент России Владимир Путин предлагал белорусскому коллеге объединить две страны, чтобы создать сверхдержаву. Но Лукашенко, по информации агентства, категорически отказался от такого плана.
«Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня думайте, как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом, я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой», - заверил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого уточнил, что Москва продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи 7 февраля лидеры двух стран достигли определенного понимания.
"Диалог будет продолжаться, тем более что говорили о том, что, собственно, продолжатся контакты и белорусских коллег, и так далее, непосредственно с компаниями - поставщиками нефти. Собственно, главы государств решили, что на уровне кабинетов, членов кабинетов, которые курируют вопросы двусторонней интеграции, они будут сейчас заниматься проработкой темы поставок энергоресурсов", - сказал официальный представитель Кремля.
По его словам, и Лукашенко, и Путин лично делают очень много для развития двусторонних отношений.
Вместе с тем он отказался комментировать некоторые высказывания главы Белоруссии. "Я воздержусь от комментариев. Там иногда действительно, скажем так, эмоции берут верх. Будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, из этого мы и будем исходить", - констатировал Песков.
За несколько дней до этого Песков высказывался по поводу визита в Белоруссию госсекретаря США Майкла Помпео.
На сегодняшний день стороны не могут договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. По этой причине президент Белоруссии распорядился искать возможности альтернативных поставок. Он обвиняет Россию в «кидке» по газу и утверждает, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых.
Кристина Сизова