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ЦАМТО

Учения с экипажами стратегических ракетоносцев Ту-160 прошли в Саратовской области

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Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Скрынников

ЦАМТО, 18 февраля. В Саратовской области прошло летно-тактическое учение с эскадрильей стратегических ракетоносцев Ту-160. В мероприятии приняли участие более десяти экипажей.

В ходе учения летчики дальней авиации отработали перебазирование авиационной техники, полеты на малых и средних высотах, преодоление системы противовоздушной обороны условного противника. В завершении экипажи отработали условное применение ракетного вооружения по наземным целям.

Полеты проходили в сложных метеоусловиях: при низкой облачности, осадках и сильных порывах ветра. Продолжительность выполнения полетных заданий составляла около 8 часов.

Специалисты инженерно-технического состава в рамках учения отработали комплекс задач по обслуживанию авиационной техники и подготовки самолетов к повторному вылету, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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