Учения с экипажами стратегических ракетоносцев Ту-160 прошли в Саратовской области

ЦАМТО, 18 февраля. В Саратовской области прошло летно-тактическое учение с эскадрильей стратегических ракетоносцев Ту-160. В мероприятии приняли участие более десяти экипажей.

В ходе учения летчики дальней авиации отработали перебазирование авиационной техники, полеты на малых и средних высотах, преодоление системы противовоздушной обороны условного противника. В завершении экипажи отработали условное применение ракетного вооружения по наземным целям.

Полеты проходили в сложных метеоусловиях: при низкой облачности, осадках и сильных порывах ветра. Продолжительность выполнения полетных заданий составляла около 8 часов.

Специалисты инженерно-технического состава в рамках учения отработали комплекс задач по обслуживанию авиационной техники и подготовки самолетов к повторному вылету, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.