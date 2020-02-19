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ЦАМТО

В Военной академии РВСН прошла XXVIII Всероссийская научно-практическая конференция

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Академия РВСН
Кадр презентации комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 18 февраля. В Военной академии РВСН прошла XXVIII Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным вопросам исследования направленной энергии и стойкости ракетно-космической техники.

В мероприятии приняли участие представители более 40 ведущих организаций военно-промышленного комплекса, конструкторских бюро, корпораций и учебных заведений.

В этом году конференция была посвящена 200-летию со дня образования академии и 90-летию со дня образования кафедры специального вооружения.

Со вступительным словом к собравшимся обратился начальник академии генерал-майор Леонид Михолап. Он пожелал участникам мероприятия сформировать новые творческие коллективы для проведения теоретических и практических исследований, согласовать направления деятельности в области развития и совершенствования специального вооружения и эксплуатации сложных технических систем.

По итогам работы секций будут выработаны единые методические подходы по оценке стойкости объектов различного назначения, обобщены результаты научных исследований, полученных в рамках диссертационных работ докторантов, адъюнктов, аспирантов, соискателей ученых степеней, согласованы направления деятельности в области развития и совершенствования специального вооружения, выработаны рекомендации по внедрению научных исследований на производстве, в организациях и учебных заведениях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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