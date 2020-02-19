Elbit расширяет сотрудничество с индийскими компаниями

ЦАМТО, 18 февраля. Израильская компания Elbit Systems на выставке DefExpo-2020 в Лакхнау подписала соглашения с индийскими компаниями в целях расширения присутствия на рынке беспилотных систем, цифровых индикаторов на лобовом стекле (HUD) и других оборонных технологий.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, сформированное израильской компанией и Adani Defence and Aerospace совместное предприятие (СП) Adani Elbit Advanced Systems India 6 февраля объявило о создании центра проектирования и разработки для поддержки неназванных систем военного назначения.

Кроме того, Elbit подписала соглашения с Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в целях оценки возможности разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вертикального взлета и посадки (VTOL) и продвижения цифровых индикаторов на лобовом стекле для Вооруженных сил Индии.

Создаваемый с Adani центр проектирования и разработки будет сосредоточен на технологиях в авиационной, морской и наземной сферах для глобального рынка. Одним из основных направлений деятельности центра станут беспилотные системы.

Совместное предприятие Adani-Elbit также сообщило, что открывшийся в конце 2018 года завод по производству беспилотных летательных аппаратов в Хайдарабаде начал экспортировать БЛА "Гермес-900" неназванным зарубежным заказчикам. По информации компаний, завод в Хайдарабоде по производству БЛА "Гермес-900" является единственным за пределами Израиля.

По заявлению исполнительного вице- президента подразделения Elbit ISTAR Элада Ааронсона, прочные отношения с Adani Defence and Aerospace позволили сформировать единые взгляды на то, чтобы сделать Индию глобальным центром производства и экспорта беспилотных платформ.

В новом соглашении Elbit с HAL основное внимание будет уделено "оценке возможности совместной разработки" БЛА с вертикальным взлетом и посадкой для морских и наземных военных операций для продажи в Индии и на мировых рынках. Технико-экономическое обоснование будет охватывать технологии, производство, маркетинг и техническое обслуживание БЛА ВВП.

В соответствии с соглашением HAL и Elbit о цифровых индикаторах на лобовом стекле, две компании будут стремиться продвигать и создавать системы, включающие новые технологии, для Вооруженных сил Индии и зарубежных заказчиков. Elbit производит подобные системы как для американских F-16, так и российских МиГ-29.

В последние годы Elbit Systems является одним из наиболее серьезных иностранных поставщиков Индии, заключив ряд соглашений об инвестициях и промышленном партнерстве с большим количеством индийских компаний. Израильская группа также сформировала совместные предприятия с четырьмя индийскими фирмами: HAL, Bharat Forge Limited, Alpha Design Technologies Limited и Adani.

Присутствие на индийском рынке позволило Elbit заключить в течение последних лет большое количество контрактов на поставку систем и компонентов, проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту, а также создание финальных образцов, включая БЛА, для индийских и зарубежных заказчиков. Через свои СП Elbit также реализует компенсационные программы в Индии.