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Российская газета

Устаревший тип: появились подробности о захваченном боевиками Т-90

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Источник изображения: rg.ru

В Сети опубликованы фото танка Т-90 сирийской армии, захваченного боевиками и пущенного в дело против бывших хозяев.

Это старая модификация 1992 года, значительно уступающая современным модификациям. Танк не имеет тепловизора, недостаточно защищенная литая башня частично прикрыта динамической защитой советского образца. Машина оснащена 840-сильным двигателем и передвигается на гусеницах устаревшей конструкции.

Учитывая прошлые случаи, все говорит в пользу того, что танк довольно быстро будет уничтожен российскими ВКС, пишет "Вестник Мордовии".

Российская армия использует версию Т-90А образца 2005 года со сварной башней, современной динамической защитой "Реликт" и тепловизионным прицелом. Старые Т-90 находятся на базах хранения, либо применяются в качестве учебных машин. В 2020 году начнутся поставки в войска глубоко модернизированной версии Т-90М "Прорыв". Машина оснащена пушкой "Арматы", системой защиты экипажа и климат-контролем.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Проекты
2020-й год
Военные учения
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