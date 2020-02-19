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«Свечные» заводики по производству снарядов работали по турецкой технологии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сирийский город в провинции Идлиб недавно был освобожден правительственной армией, которая вытеснила боевиков. Маарет-эн-Нуумане находился у них под контролем восемь лет.

В недавно освобожденном сирийском городе провинции Идлиб Маарет-эн-Нуумане был обнаружен цех боевиков по производству снарядов. Со смертоносным «наследством» террористов сейчас работают саперы. 

В неприметном на первый взгляд доме, сообщает ТК «Звезда», настоящая фабрика смерти: тротиловые шашки, пустые корпуса для минометных снарядов, россыпь болтов, гаек и кусков арматуры, которыми начинялись мины. Саперы рассказывают, что когда они пришли сюда, то было заминировано все, перед входом висели три растяжки.

«Мы стараемся сделать это как можно быстрее. Все это необходимо вывезти на полигон для безопасного уничтожения», - пояснил лейтенант 9-го корпуса сирийской армии Басим Деюб, указывая на разнообразные снаряды, которые лежат прямо на земле.

Среди них, например, контейнер для артиллерийского пороха от 155-миллиметровой американской пушки М1 «Долговязый Том», которая воевала еще в 1938 году - боевики использовали его для создания более мелких снарядов.  

По словам сирийских саперов, чаще всего находятся европейские и американские боеприпасы, а также различные «пособия» с указаниями, как работать со взрывчаткой. Некоторые из них на турецком языке, что является свидетельством того, что Анкара снабжает боевиков.

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Страны
Сирия
США
Турция
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