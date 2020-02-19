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Военно-промышленный курьер

Ликвидаторы японского «Чернобыля» могут остаться без защиты из-за эпидемии коронавируса

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Источник изображения: vpk-news.ru

Из-за вспышки коронавируса на японской атомной электростанции «Фукусима-1» к середине марта может возникнуть нехватка защитных костюмов, которые используют ликвидаторы аварии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Это связано с тем, что производство и доставка защитной одежды из Китая затруднены в связи со вспышкой нового коронавируса. Запасы костюмов иссякнут к 27 февраля. Ликвидаторы будут по возможности использовать их повторно.

Кроме того, на «Фукусиме-1» перестанут использовать специальные костюмы, которые использовались для работы с загрязненной водой. Вместо этого сотрудники перейдут на обычные водонепроницаемые штаны и дождевики, которые находятся в свободной продаже.

Как сообщили в Токийской энергетической компании (TEPCO), сотрудники, которые трудятся на аварийной АЭС, с 18 марта начнут использовать запасные костюмы, а затем перейдут к продукции других производителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Япония
Проекты
ЯЭУ
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