Раненых бойцов поднимет на ноги экзоскелет

Новейший российский медицинский экзоскелет Exoatlet проходит испытания в клинике военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова.

Оборудование разработано для людей, перенесших операцию на суставах ног, и позволяет существенно сократить продолжительность послеоперационной реабилитации.

Клиническое тестирование проводилось на одном из пациентов. После эндопротезирования правого коленного сустава у него возникли нарушения в ходьбе, однако уже спустя восемь занятий в экзоскелете мужчина перестал хромать, может свободно опираться на ногу и передвигаться без костылей.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Министерства обороны РФ, в настоящее время коллектив клиники продолжает научно-исследовательскую работу и оценивает возможности внедрения технологии роботизированной экзореабилитации пациентов.