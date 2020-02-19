Сухопутные войска Дании получили первые модернизированные ОБТ "Леопард-2A7"

ЦАМТО, 18 февраля. Как сообщило командование ВС Дании, Сухопутные войска страны в ходе церемонии в Хольстебро приняли первую партию ОБТ "Леопард-2A5", модернизированных в Германии до конфигурации "Леопард-2A7".

Выступая на церемонии, командир Ютландского драгунского полка полковник Андерс Поулсен подчеркнул важность поставки танков, соответствующих новым требованиям к бронированию, мобильности и вооружению. По его словам, поставка первой партии модернизированных ОБТ позволит приступить к подготовке инструкторов, механиков и экипажей перед передачей в мае основной партии танков в состав 1-й бригады.

По информации ВС Дании, в мае в Оксбеле будет проведено открытое мероприятие, на котором будут продемонстрированы модернизированные танки и новые артиллерийские системы.

Как сообщал ЦАМТО, Дания приняла первый "Леопард-2A7" в ходе церемонии, состоявшейся на предприятии компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в Мюнхене 29 октября 2019 года. В общей сложности к 2022 году СВ Дании должны получить 44 "Леопард-2A7". ОБТ будут отличаться улучшенной защищенностью, ходовыми качествами, высокой огневой мощью, новой системой защиты от ОМП, системой кондиционирования. Как отмечается, модернизация трансмиссии, интеграция системы C4I, улучшение системы стабилизации вооружения значительно повысят маневренность и боевую эффективность машины.

ОБТ "Леопард-2A5", которые заменяются версией "Леопард-2A7", состоят на вооружении ВС Дании с 2005 года.

Второй крупной программой СВ Дании является закупка 155-мм самоходных гаубиц "Цезарь". В мае 2017 года по итогам тендера Организация оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании DALO (Danish Defence Acquisition and Logistics Organization) заключила с французской Nexter Systems контракт на поставку 15 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Цезарь" на шасси с колесной формулой 8х8. В октябре 2019 года Nexter объявила о реализации Данией опциона на поставку 4 дополнительных установок. Поставка гаубиц началась в январе 2020 года. Они также поступят на вооружение 1-й бригады СВ Дании.