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ТАСС

Масштабный полевой выход подразделений артиллерии начался на 13 полигонах ВВО

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Военнослужащие
В соединениях и воинских частях 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, стартовала контрольная проверка за зимний период обучения под руководством командующего армией генерал-майора Алексея Авдеева. 07.04.2015.
Источник изображения: МО РФ

В нем принимают участие более 11 тыс. человек

ТАСС, 18 февраля. Масштабный полевой выход подразделений ракетных войск и артиллерии начался на 13 полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях. В маневрах участвуют более 11 тыс. человек, сообщила пресс-служба ВВО в четверг.

"В рамках полевого выхода спланировано более 200 боевых стрельб с артиллерийскими батареями и дивизионами, а также более 100 тренировок по управлению огнем. В целях совершенствования навыков ведения артиллерийского огня, не менее 50 процентов занятий будет проведено ночью, для координации действий расчетов спланировано применение БЛА с аппаратурой ночного видения", - сообщила пресс-служба.

Выполнять огневые задачи военным предстоит с применением артиллерийских орудий разного калибра, в частности, самоходных артиллерийских установок "Акация", "Гвоздика", "Гиацинт", "МСТА-С", "Малка", минометных комплексов "Сани", 240-миллиметровых самоходных минометов "Тюльпан". Расчеты реактивных систем залпового огня "Град", "Торнадо-Г" и "Ураган" проведут боевые стрельбы по групповым целям. В свою очередь, экипажи противотанковых ракетных комплексов "Конкурс", "Штурм-С" и "Корнет" уничтожат легкобронированные цели и танки условного противника.

Всего на полигонах ВВО в мероприятиях боевой подготовки задействовано более 2,4 тыс. единиц вооружения и военной техники.

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Продукция
2С12 Сани
2С3 Акация
2С4 Тюльпан
2С5 Гиацинт
Град РСЗО
Конкурс
Корнет
Мста-С
Торнадо-Г
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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