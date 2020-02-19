Сирийский эндшпиль, ливийское начало

Москва поможет Эрдогану сохранить лицо

Военные действия в Сирии завершаются, до финала кампании остается совсем немного.

В Алеппо, считающемся северной столицей Сирии, жители празднуют окончательное освобождение от боевиков. Правительственная армия впервые с 2012 года контролирует все населенные пункты вокруг, откуда джихадисты обстреливали улицы города из артиллерийских орудий. В Идлибе подразделения САА освободили ключевые города провинции, взяли под контроль всю трассу М-5 Дамаск – Алеппо и заняли М-4.

Но целью союзных в данное время Москвы, Дамаска и Тегерана является не уничтожение террористов и зачистка территории, а политическое урегулирование. Нужно заставить противников правительства САР добровольно принять концепцию политического примирения, чтобы при этом они поняли простую истину: режим в Дамаске не враг и оппоненты власти смогут гарантированно и полноценно участвовать в выборах.

“ Эксперты задаются вопросом: если в Сирии уже все решено, не будет ли Россия плотнее заниматься Ливией? ”

Однако есть еще один крупный актор, разыгрывающий свою карту в Сирии, – Анкара. В провинцию Идлиб введен турецкий контингент, идут боестолкновения с сирийцами. Президент Эрдоган решил ввести в САР войска под сильным давлением внутренних обстоятельств и, если не брать всерьез вопрос «зоны безопасности» на границе, решал сугубо «домашние» задачи.

У главы турецкого государства хватает врагов внутри страны, он все время ходит по краю пропасти. Но Эрдоган – гениальный политический эквилибрист и поэтому предсказать его поведение невозможно. Поскольку мы не гении, то не стоит и пытаться, но подумать о возможных действиях «султана» стоит. Важно при этом еще и понимать соотношение того, что он говорит для разных аудиторий и что делает.

Ясно одно: Анкаре нужно уйти из Сирии, но так, чтобы война в САР как можно дольше не заканчивалась.

Президент Эрдоган брался решить проблему непримиримых или пока непримиримых исламистов. Если очень сильно упрощать, хотел примирить исламистов из движения «Братья-мусульмане» и вахаббитов. Он взялся за это, думая, что все получится в лучшем виде, и у него были основания думать, что добьется результата. Но не смог, поскольку у сторон разные источники финансирования.

Теперь ему очень важно сохранить лицо. Вполне возможно, Кремль поможет в этом. В Москве ожидают турецкую делегацию, которая намерена договариваться об урегулировании ситуации в сирийской провинции Идлиб. Вполне возможно, что речь пойдет и о том, как будет развиваться ситуация. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу, его страна «работает вместе с Россией и стремится обеспечить постоянное перемирие».

Возможно, на переговорах сложится такой компромисс: в отношении сирийских «Братьев-мусульман», которых опекает Анкара, туркам могут дать некие гарантии. А если «Братья», которых в Идлибе больше, нежели вахаббитов, сумеют взять над ними верх и пойдут на примирение с Дамаском, это будет очень большим успехом Эрдогана. Тогда он с партийной трибуны вполне может заявить: Сирия стала демократической, мусульманам обеспечены все права, а он сделал так, что движение сирийских «Братьев-мусульман» вписалось в систему и сумело «переварить» и принять в себя всех вахаббитов.

Фото: life.ru

Фото: life.ruПеред главой Турции стоит несколько важных проблем, и не только предстоящие выборы в парламент волнуют этого политика, фронтов у него множество. Ему нужно налаживать отношения с олигархатом и рабочим классом страны да и экономика температурит.

Он блестящий тактик и мыслит в понятиях тактических задач. Сейчас ему нужно успокоить недовольных партийцев, которым он сможет заявить: в Турции «Братья-мусульмане» пришли к власти демократическим путем – через выборы, то же самое может произойти в Сирии. Все сделано правильно.

В экспертных кругах задаются вопросом: если в Сирии уже почти все решено, не будет ли Россия плотнее заниматься Ливией?

В этой африканской стране очень сложная ситуация. Прежде всего отмечу, что в Ливии противостоят две европейские державы – Италия и Франция, соперничают капиталы обеих стран. И это корень всех проблем региона. Возможно, что европейцы надеются на Москву, но вполне законен вопрос: нам-то серьезно, как было сделано в Сирии, входить в решение ливийской задачи зачем?

В чем главная причина наших побед в САР? Совсем не в том, что удалось сохранить у власти Башара Асада, или в том, что Дамаск пошел на демократические реформы. Главный успех в том, что НАТО потеряло вседозволенность. Но в Ливии, думается, мы закрепить успех не сможем.

Все упирается в целеполагание. Сделать так, чтобы ситуация зависла, в Киренаике управляли одни, а в Триполитании вообще непонятно кто оставался у власти, – это одно. Но это не наша цель. Думается, что в дело вступят дипломаты – почему бы не попытаться сделать все для того, чтобы люди друг друга не убивали. Хотя даже эта задача далеко не простая.

Представим, что нам удастся примирить главных игроков в Ливии – Италию и Францию, Египет и Турцию. Хорошо, если получится, и пытаться нужно. Но у европейцев свои взгляды на развитие ситуации, у Турции и Египта тоже единодушия нет. Анкара стремится привести к власти «Братьев-мусульман», Каир же устроит кто угодно, только не они. Для итальянцев важно, чтобы мир в Ливии наступил на их условиях. У французов на это собственная точка зрения. Американцы получили все, чего добивались: Джамахирии больше нет, кредиты ливийцы берут в американских банках, и что на той территории будет происходить, Вашингтону по большому счету безразлично.

Москва заинтересована только в установлении мира в Ливии. Не более того.

Саид Гафуров, руководитель направления «Восток» портала Pravda.ru

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (819) за 18 февраля 2020 года