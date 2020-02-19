Секретная советская станция в клещах ЦРУ

Как британский атомоход охотился за польским траулером

Новейшая советская ГАС не вернулась с испытаний. События, произошедшие в августе 1982 года в Баренцевом море, были засекречены. Лишь спустя 30 лет о них поведала газета Daily Telegraph.

Атомная подводная лодка похищает секретное оборудование вероятного противника – добротный сюжет для экранизации, но вряд ли мы когда-нибудь дождемся такого фильма. Впечатление двойственное: поскольку была украдена новейшая советская разработка – плохо, но раз враги затеяли такую операцию, значит, в чем-то мы сильно их опережали.

Английская атомная подводная лодка «Конкерер» (Conqueror) знаменита в первую очередь тем, что она пока единственная АПЛ в истории, потопившая боевой корабль в ходе военных действий. Двумя ее торпедами в ходе конфликта на Фолклендах был пущен на дно легкий крейсер «Генерал Бельграно» (General Belgrano). Погибли более трехсот моряков, это составило половину людских потерь Аргентины в войне, и англичан обвинили в том, что крейсер был атакован за пределами 200-мильной зоны, очерченной Великобританией как район боевых действий. В ходе расследования выяснилось, что судовой журнал субмарины исчез. В 80-е журналисты однозначно решили, что сделано это было именно из-за той торпедной атаки. Но через три десятка лет выяснились куда более веские основания спрятать от любопытных глаз главный корабельный документ.

“ Заходила АПЛ «Конкерер» в территориальные воды СССР или нет, можно было узнать из судового журнала, который исчез ”

Автор статьи в Daily Telegraph высказал предположение, что именно из его публикации в России узнают, что на самом деле случилось с секретной гидроакустической станцией, которая по всем документам значилась утерянной в ходе испытаний. И операцию эту через несколько месяцев после фолклендской войны проводила все та же АПЛ «Конкерер».

Надо сказать, что в 50–60-е годы западные страны были свято уверены – и не без оснований – в подавляющем превосходстве своего подводного флота над советским. Но уже к началу 70-х у них появилось серьезное беспокойство, причиной которого стали успехи ВПК СССР. Подводные лодки made in USSR делались совершеннее, а значит, быстрее и тише. А еще их становилось все больше, районы патрулирования расширялись, и никто не мог дать гарантий, что перейди холодная война в горячую фазу, у советского подводного флота не окажется серьезного преимущества над противником. Совершенствовались в СССР и методы противодействия вражеским субмаринам, что тоже вызывало у ведущих стран НАТО опасения. Видимо, эти фобии стали поводом для разработки операции ЦРУ, организованной под кодовым названием «Официантка».

Объектом операции стал «польский рыболовный траулер», мирно бороздивший просторы Баренцева моря вблизи кольских берегов. Как сейчас, так и тогда было обычной практикой использовать для военных целей, главным образом разведки, вполне мирные с виду и официально гражданские суда. Так что траулер был не польским и тем более не занимался промыслом: шли испытания буксируемой ГАС – гидроакустической станции, нацеленной на поиск вражьих субмарин.

Официально АПЛ «Конкерер» в территориальные воды СССР не заходила, а так ли это, можно было бы узнать из того самого судового журнала, который исчез… Хотя конкретную точку на карте наверняка можно отыскать в архивах наших создателей гидроакустических систем – ведь отмечалось, где что теряли.

Нет сомнений, что перед проведением операции ЦРУ провело тщательную разведработу – охотились за конкретной станцией, иначе все действия выглядят скорее как хулиганство. Лодку послали английскую, чему тоже есть основания: при противостоянии СССР с США, попадись нашим американская субмарина, конфликт мог стать неконтролируемым. С англичан же какой спрос… А подводникам королевского ВМФ льстил выбор американцев. Подразумевалось, что только они способны на ювелирную авантюру.

Для операции на фирме General Dynamics по заказу ЦРУ разработали специальные захват-клещи, которые могли перекусить трос и удержать добытое некоторое время. Причем место разрыва должно было выглядеть максимально естественно – вроде как перетерлось. Разумеется, не обошлось без репетиций, одну из которых провели в Средиземном море, а другую – уже в Баренцевом. Задача – максимально приблизиться к «траулеру», при помощи телекамеры сориентировать «кусачки» должным образом и перерезать буксировочный трос ГАС. Несмотря на то, что с прозрачностью воды англичанам не повезло, задуманное удалось. С захваченной системой подлодка, удалившись от советского судна, легла на грунт, где водолазы закрепили ГАС на борту субмарины. И АПЛ пошла на военно-морскую базу «Клайд», откуда секретный трофей был переправлен в США.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (819) за 18 февраля 2020 года