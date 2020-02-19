Путь к сердцам заказчиков проложили пушки

Мировые бренды доверяют репутацию рязанским специалистам

Диверсификация мощностей «оборонки» – веление времени. Однако налаживание производства продукции мирного назначения требует не только финансовых вливаний, но и перестройки сознания – в отличие от гарантированного госзаказа рынок не позволяет расслабиться ни на секунду. Одним из предприятий ОПК, успешно осваивающих гражданский сектор, стал научно-производственный центр Рязанского завода «Красное знамя». Какие возникали проблемы и как находились пути решения, «Военно-промышленному курьеру» рассказал Сергей Радионов, руководитель направления теплового оборудования НПЦ.

– Мы сейчас находимся на престижной международной выставке «Акватерм-2020». Насколько важна для вас такого рода деятельность?

– Мы участвуем в выставках с самого начала производства теплового оборудования на нашем предприятии. Ежегодная «Акватерм» не единственная выставка в России, к которой у нас интерес. Вторая по значимости – «Мир климата», которая обычно проводится в марте. Но данная выставка очень подходит для демонстрации потенциальным партнерам и заказчикам всех наших возможностей, и здесь мы показываем продукцию из всех выпускаемых линеек – конвекторы, инфракрасные обогреватели, тепловые пушки и завесы, электрические котлы и новый проект по производству настенных газовых котлов. Второй год существует направление тепловой техники, и второй раз мы участвуем в этой выставке.

– То, что ваше производство вышло из «оборонки», влияет на производство гражданской продукции?

“ По инфракрасным обогревателям и тепловым завесам мы уже практически вытеснили с российского рынка китайскую продукцию ”

– Любое предприятие ОПК имеет глубокое инженерное начало, и именно качественный состав сотрудников позволил достаточно эффективно стартовать в новой для нас области. Само предприятие существует давно, у него хорошая конструкторская школа, производственная база, и запуск в производство теплового оборудования, с одной стороны, стало революционным этапом, с другой – нашлись люди, способные быстро и эффективно решать любые технические проблемы. Плюс в значительной степени наличествовала необходимая инфраструктура. Поначалу представлялось, что освоение принципиально нового направления будет долгим и сложным, но в результате все оказалось куда менее драматичным – помог ранее накопленный в других производственных секторах опыт. Год назад мы начали первые серийные запуски, а уже сейчас можем говорить о выполнении серьезных контрактов и планировать работу лет на пять вперед. Мы за это время не только освоили производство, но и изучили рынок, поняли его механизмы, стали предугадывать, какой конкретно продукт окажется востребованным. Так что хотя данный проект чисто коммерческий и к «оборонке» отношения фактически не имеет, традиции производства изделий для Министерства обороны очень помогают в его реализации.

– Силовые структуры могут оказаться в числе ваших заказчиков?

– Силовики так же, как и другие юрлица, размещают заявки на тендерных площадках, в которых мы можем участвовать. Пока из больших заказов для корпоративных клиентов у нас есть опыт сотрудничества с сетью универсамов «Магнит», для которой мы поставили несколько сотен тепловых завес. Хотя всерьез на розничный рынок мы еще не заходили, предпочитаем направление b2b, бизнес для бизнеса – работаем с контрактодержателями и с их торговыми марками. То есть владельцы торговых марок заказывают у нас определенное оборудование, которое в дальнейшем реализуют под своими брендами. Делается это в первую очередь для того, чтобы крупным производителям иметь полные линейки продаваемой продукции, часть из которой они выпускают сами, а другую заказывают на стороне. Это зачастую дешевле и удобнее, нежели самим делать все. «Хендэ», «Скарлетт», «Тимберк» – так что, покупая продукцию этих компаний, вы найдете на шильдике название нашей фирмы в качестве завода-производителя. Продукция может поставляться во все страны СНГ. Производство загружено полностью, и требует масштабирования – хотя сейчас еще не закончился текущий отопительный сезон, уже активно ведутся переговоры о контрактах на следующий. Отказ от розницы позволяет нам не зависеть от сезонного спроса на тепловое оборудование – в январе мы завершили контракты 2019 года, сейчас уже начинаем работать по следующим, 2020-го. Но на рынок оптовых поставок уже под своей торговой маркой РЭКО со следующего года, может быть, и выйдем. Есть еще торговая марка HOTRIX, регистрацией которой сейчас занимаемся.

– С чего, с какого конкретно изделия вы начинали производство теплового оборудования?

– Мы сразу взялись за целую линейку: тепловые завесы от 3 до 24 киловатт, тепловые пушки двух типов, круглого и квадратного исполнения – от 2 до 30, инфракрасные обогреватели открытого и закрытого типов от 0,6 до 4, а в планах и до 6 киловатт. Это достаточный и оптимальный ассортимент, позволяющий эффективно сотрудничать с нашими покупателями. Мы не единственный такого рода производитель в России, но конкуренция заставляет нас быть активнее, ответственнее подходить к своей работе.

– Наверное, Китай составляет куда более серьезную конкуренцию…

– По инфракрасным обогревателям и тепловым завесам мы уже практически вытеснили с российского рынка китайскую продукцию, по отдельным позициям они сейчас занимают около пяти процентов.

– А насколько велика ваша зависимость от импортных комплектующих?

– В каждом изделии свой процент. В ИК-обогревателях импорт составляет около 10 процентов, а где-то и половину. В первую очередь это относится к электродвигателям. У нас только один завод – в Красногорске (Марий-Эл) производит электродвигатели для бытовой техники. Мы пробовали с ним сотрудничать, но там неоправданно высокие цены. В данном случае это можно понять – значительная часть марийской продукции идет по гособоронзаказу, потому гражданские потребители неприоритетны. Ниша производства электродвигателей в России огромная и она фактически свободна.

– Не было мысли попробовать ее частично заполнить?

– Наш «старший брат», тоже входящий в холдинг «Социум», – Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина имеет оборудование для намотки электродвигателей, но пока вопрос в стадии обсуждения.

– Нет ли планов все комплектующие производить самим, чтобы ни от кого не зависеть?

– Комплектующие – отдельный бизнес, и если каждый болт производить самим, мы никогда не добьемся рентабельности, экономику не обманешь. Чтобы рентабельно производить те же электродвигатели, их тираж должен составлять миллионы единиц в год, у нас нет потребности в таких объемах.

– Актуальная тема для производственников – сервисное обслуживание своей продукции…

– У нас количество рекламаций – около одной сотой процента, потому и потребности в создании системы сервиса нет. У нас ничего не ломается.

– Какие у вас выигрышные позиции по сравнению с конкурентами?

– Стабильность, надежность и качество. В России большая беда со своевременным исполнением контрактных обязательств, но наши партнеры уже убедились, что мы все делаем вовремя и в полном соответствии продукции с заданными заказчиком характеристиками. Если фирмы доверяют нам производство продукции под своими торговыми марками, мы должны всегда этот «кредит» оправдывать на всех этапах. Что касается обновления ассортимента, то мы непрерывно отслеживаем все тенденции европейского рынка. К примеру, наладили производство конвекторов, рынок которых стал очень перспективным. На их основе любой рукастый мужик в состоянии смонтировать полноценную систему отопления, безопасную, экономичную и легко автоматизируемую. Потенциал таков, что, вполне возможно, конвекторное производство выделится у нас в отдельный бизнес, как уже выделились газовые котлы.

Беседовал Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (819) за 18 февраля 2020 года