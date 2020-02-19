Советское измерение «Калибра»

СССР до сих пор впереди

Гиперзвуковой маневрирующий боевой блок «Авангард» и ядерная версия ракеты Х-101 – действительно прорывные образцы вооружения.

Первый из них, обладая возможностью маневра, практически неуязвим для любых систем ПРО, которые могут быть созданы даже в отдаленной перспективе. Х-101 обладает беспрецедентной для оружия такого класса дальностью стрельбы, превосходя американский аналог почти в три раза и не уступая в точности попадания в цель. Ядерная версия этой ракеты должна иметь еще большую дальность, в разы превосходя в этом отношении американский «Томагавк». Другие страны не имеют ничего подобного даже ему, не говоря уже о нашем чуде.

Однако все другие образцы стратегических ракетно-ядерных вооружений, включая ядерную версию «Калибра» (которая была создана в СССР задолго до появления его самого), не могут считаться особенно прорывными – аналоги им имеются в других странах, причем порой с характеристиками, превосходящими отечественные образцы.

«Булава» на весах противостояния

Начнем с баллистических ракет морского базирования. Наша новейшая разработка в этой области – «Булава-30», принятая на вооружение в 2018 году. Приведем ее характеристики, почерпнутые из открытых источников, на основе соответствующих заявлений официальных лиц Минобороны. Дальность стрельбы – от 8000 до 11 000 километров (с уменьшенным забрасываемым весом), максимальный забрасываемый вес – 1150 килограммов, стартовый вес около – 37 тонн, может нести от 6 до 10 боевых блоков с возможностью их ограниченного маневра, точность стрельбы характеризуется круговым вероятным отклонением (КВО) 120–350 метров. Ракета твердотопливная, что существенно повышает безопасность ее эксплуатации на боевых кораблях. Наиболее совершенная иностранная ракета такого класса – американская UGM-133А «Трайдент-II D5». Она принята на вооружение ВМС США в 1990 году. Будучи, как и наша, твердотопливной, она при стартовой массе около 60 тонн имеет такую же максимальную дальность стрельбы, как и наша, – от 8000 до 11 300 километров, соответственно с максимальным и уменьшенным забрасываемым весом. Точность стрельбы составляет 120 метров КВО, как у нашей. Но забрасываемый вес почти в 2,5 раза больше – 2,8 тонны. Соответственно и количество боевых блоков, которые ракета может нести, – от 8 до 14, а их мощность – до 457 килотонн. Таким образом, UGM-133А «Трайдент-II D5», принятая на вооружение 30 лет назад, существенно превосходит по характеристикам российский аналог гораздо более поздней разработки.

“ СССР не допускал возможность первым применить стратегическое ядерное оружие, поэтому высокая точность была не нужна ”

При этом России досталась в наследство от СССР ракета Р-39. Она также твердотопливная и имела стартовую массу около 90 тонн. Максимальный забрасываемый вес – около 2,6 тонны с дальностью стрельбы 8300 километров. Соответственно при меньшем весе боеголовки дальность стрельбы могла быть увеличена. Ракета несла до 10 боевых блоков, каждый мощностью, по данным из открытых источников в Интернете, от 100 до 200 килотонн. Точность стрельбы, по этим же данным, – до 500 метров КВО. Р-39 была принята на вооружение в 1984-м и использовалась с подводных лодок проекта 941 «Тайфун». На вооружении американских ВМС в то время состояла ракета «Трайдент-I». Принятая на вооружение в 1979 году, она имела дальность стрельбы от 7400 до 8000 километров – меньше, чем наша. При стартовой массе около 32 тонн она могла нести боеголовку массой до 1250 килограммов, оснащенную максимум восемью боевыми блоками по 100 килотонн каждый. Точность «Трайдента-I» также хуже – до 700 метров КВО. То есть наша ракета по всем показателям превосходила «американку» той поры. И США потребовалось еще шесть лет, чтобы догнать СССР в этом отношении. Интересно, что если сравнить характеристики масс и дальностей стрельбы, получается, что наша современная «Булава-30» близка старому американскому «Трайденту-I», значительно превосходя его по точности стрельбы.

Но СССР, помимо Р-39, располагал ракетами серии Р-29, Р-29Д, Р-29Р и Р-29РМ. Первая из них, принятая на вооружение в далеком 1974 году, имела дальность стрельбы 7800 километров, тогда как основная американская ракета того периода «Посейдон-С3» летала только на 4600 километров. При этом точность стрельбы нашей ракеты и американской была примерно одинаковой – 1400 метров КВО. «Американец» превосходил нашу по забрасываемому весу (2 тонны против 1,1) и наличию кассетной боевой части, в которой могли разместиться до восьми боевых блоков, но они при мощности около 100 килотонн не имели индивидуального наведения. Зато заряд нашей ракеты составлял до 1 Мт. А в 1978 году ВМФ СССР получил Р-29Д с дальностью стрельбы более 9000 километров. Такого показателя американцы смогли достичь только на «Трайденте-II D5» в 1990 году. А у нас уже в 1978-м на флот пришла Р-29Р с дальностью стрельбы до 8000 километров (с моноблочной боевой частью), которая могла нести до семи боевых блоков (на дальность до 6500 км), в том числе и индивидуального наведения. Забрасываемый вес достиг 1650 килограммов – больше на 30 процентов, чем у появившегося годом позже американского «Трайдента-I». А принятая в 1986 году Р-29РМ превосходила «Трайдент-I» по всем показателям. Достичь характеристик Р-29РМ, как и Р-39, американцы смогли только на «Трайденте-II D5» в 1990 году. И если бы не пресловутые «реформы», то естественное развитие советских ракет морского базирования могло привести к принятию на вооружение наших ракетных подводных лодок изделий, существенно превосходящих «Трайдент-II D5», уже к середине 90-х как с твердотопливными двигателями, так и с жидкостными. А так сегодня мы вынуждены обходиться «Булавой-30» как единственной перспективной ракетой, поскольку образцы, представляющие развитие Р-29РМ, предназначены для подводных лодок, уже не в полной мере отвечающих современным требованиям, замена которых в относительно скорое время неизбежна. Чтобы догнать американский «Трайдент-II D5», нам придется основательно потрудиться.

«Воевода» вне конкуренции

Аналогичная ситуация и с ракетами наземного базирования. Вершина советских достижений в этой области – тяжелая Р-36М, принятая на вооружение в 1975 году. Она имела забрасываемый вес около девяти тонн при стартовой массе порядка 210 тонн. Точность стрельбы была вполне достойная для того времени – около 1 километра КВО при максимальной дальности от 10 200 до 16 000 километров в зависимости от веса боевой части. Параметры боевых блоков – до восьми единиц индивидуального наведения при мощности каждого до 900 килотонн. Развитие Р-36М привело к принятию на вооружение в 1990 году Р-36М2 – знаменитой «Воеводы», которая до настоящего времени состоит на вооружении РВСН. Ничего подобного в США, не говоря уже о других странах, никогда не было. Самая совершенная американская ракета наземного базирования из числа состоящих на вооружении иных государств – это МХ. Принятая на вооружение в 1986 году – спустя 11 лет после появления нашей Р-36М, она при стартовой массе 89 тонн имела забрасываемый вес более чем вдвое меньший, чем наша, – 3,9 тонны. Ее комплектовали 10 боевыми блоками по 300 килотонн. Итого суммарная мощность 3 Мт – втрое меньше, чем наша Р-36М. Превосходила эта ракета нашу только по точности стрельбы – 90–120 метров КВО против 500 метров у Р-36М2 «Воевода». Но это в известной мере определялось разницей в подходах к применению стратегических ядерных сил: СССР не допускал возможность первым применить стратегическое ядерное оружие – только в ответном или ответно-встречном ударе, тогда как американцы планировали нанесение упреждающего «обезоруживающего» и «обезглавливающего» удара. Соответственно им нужна была высокая точность для поражения особо защищенных точечных объектов – ПУ МБР и КП СЯС, тогда как для СССР стрельба по таким целям не имела смысла: ракеты уже ушли, и надо было обеспечить поражение больших площадных целей, таких как предприятия и административно-политические центры противника, для уничтожения которых на первый план выходили мощность и количество доставляемых боеголовок.

При этом ракет МХ было развернуто всего 50. А основную часть американского ракетно-ядерного потенциала наземного базирования составляли (и составляют поныне) «Минитмены» разных модификаций, которые по всем параметрам в разы уступали советским Р-36М. Стоит напомнить, что именно подавляющее военно-техническое превосходство СССР над США в части МБР тяжелого класса (среди которых были и глобальные ракеты с дальностью стрельбы, позволяющей поразить противника по любой траектории) заставило США сесть за стол переговоров для заключения первого в истории Договора по ограничению стратегических ядерных вооружений.

Конечно, по ряду других систем вооружений СССР отставал от противников, точнее, от главного из них – США. Однако на протяжении всей второй половины XX века Советский Союз по ключевым классам вооружений имел военно-техническое превосходство.

СССР удерживал прочное первенство в области танкостроения, причем с большим отрывом от ближайших конкурентов. Непревзойденными до сих пор остаются советские противокорабельные ракеты – низковысотная и почти гиперзвуковая (скорость 3 Маха) «Москит», высокоинтеллектуальные «Гранит» и «Базальт», «Вулкан» с дальностью и доселе для других ПКР недостижимой. Превосходная ракета «Калибр» с характеристиками, которых до сих пор не смогли достичь другие страны, включая самую передовую – США, это также «рука СССР»: она прошла летные испытания еще в конце 80-х и если бы не «реформы», мы это оружие получили бы самое позднее в середине 90-х – почти на четверть века раньше.

Самые совершенные истребители-бомбардировщики современности Су-34 – тоже советское изделие. Этот самолет прошел испытания еще в 1989-м и должен был приниматься на вооружение в начале 90-х годов.

Мы гордимся нашим комплексом «Пересвет», но упускаем тот факт, что в СССР был создан и испытан летающий боевой лазер – самолет А-60. Он, действуя на больших высотах и за счет этого мало завися от погодных условий, мог куда лучше решать те задачи, которые возлагаются сегодня на «Пересвет». Нечто подобное американцы попытались создать только в конце 90-х после получения доступа к советским разработкам в области лазерных вооружений из-за предательства представителей высших эшелонов российской власти ельцинской эпохи.

Можно констатировать, что СССР во многих видах вооружений до сих пор сохраняет первенство над всем миром, несмотря на то, что его самого уже не существует.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (819) за 18 февраля 2020 года