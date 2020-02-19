«Ангару» запускают на рынок

Тяжелая ракета-носитель собирается на космодром

Второй пуск тяжелой ракеты «Ангара-5А» состоится не позднее третьего квартала 2020 года. О работе над проектом «Военно-промышленному курьеру» рассказал Алексей ВАРОЧКО, генеральный директор ГКНПЦ имени М. В. Хруничева.

Начну с финансово-экономической деятельности предприятия – именно этот вопрос многих интересует в первую очередь. На сегодня задолженность Центра Хруничева с учетом полученной по поручению президента в этом году господдержки почти ликвидирована – мы полностью рассчитались с кредиторами и для нас это громаднейшее достижение. Из 20 миллиардов рублей, которые мы должны были нашим контрагентам, сейчас за нами числится 3,1 миллиарда, а в марте остаток снизится до 1,7 миллиарда. Это очень важно для предприятия. Мы разобрались почти со всеми судебными исками – на этот счет было очень много негативной информации в СМИ, и стоит пояснить, что большое количество инициированных разбирательств было связано с прописанной законом процедурой, поскольку мы имели право погашать только «просуженные» задолженности. И мы рассчитались со всеми крупными поставщиками, в том числе по долгам, что копились с 2011 года по пусковым услугам. Сегодня по этому направлению задолженность ноль. Главное – мы понимаем, как окончательно рассчитаться по оставшимся на март 1,7 миллиарда. В этой сумме самый крупный долг перед ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) – 700 миллионов. Финансовая ситуация, о которой я говорю, относится не только к головному предприятию, но и ко всем филиалам Центра Хруничева. Также у предприятия отсутствуют задолженности по налогам, по заработной плате, по коммунальным платежам. Остались непогашенные банковские кредиты на 34 миллиарда рублей, но решение уже принято и в ближайшее время они будут реструктуризированы.

“ Машина должна становиться летной уже после второго-третьего пусков, и каждый нужно использовать как можно эффективнее ”

Что касается всеми ожидаемого второго пуска тяжелой «Ангары-5А», он планируется на второй-третий кварталы 2020 года. Проблем с машиной нет никаких – ступени ракеты готовы, головной обтекатель тоже. И не пишите, что полезной нагрузкой в этом запуске будет некая объемно-весовая «болванка». Какой бы объект ни запускался в испытательных целях, на нем монтируется много датчиков, дающих огромное количество информации для разработки различного вида полезной нагрузки. Раньше, чтобы поставить изделие «на крыло», можно было позволить до 20 пусков. Сейчас приходится считать деньги. Машина должна становиться летной уже после второго-третьего пусков, и каждый нужно использовать как можно эффективнее, получать от него максимум информации. Министерством обороны уже принято решение о конфигурации выводимой нагрузки и для двух последующих пусков тяжелой «Ангары-5А», но по понятным причинам мне бы не хотелось вдаваться в подробности.

Если говорить о наших обязательствах перед Республикой Корея с запуском носителя «Ангара-1.2», то изготовление этой, шестой по счету машины идет полным ходом. К 2021 году она будет готова. Сейчас мы согласовываем с Министерством обороны регламент посещения космодрома Плесецк южнокорейской делегацией. По настоянию заказчика из-за неготовности полезной нагрузки для этого запуска старт отнесен примерно на конец 2021 года. По сути эта машина будет первой и как серийная, и как выполненная на коммерческой основе. Еще две, которые сейчас изготавливаются, отличаются от «Ангары-1», запущенной в 2014-м. То была ракета так называемого первого пуска, без второй ступени, двигатель для которой сейчас проходит огневые испытания в Сергиевом Посаде. Полагаю, в июле мы их закончим. Тогда сможем дать подтверждение готовности второй ступени. Сейчас работаем по дальнейшему продвижению «Ангары» на рынке пусковых услуг, но этот процесс будет затруднен до тех пор, пока мы не отработаем полностью технологию и не найдем пути снижения стоимости готовой машины.

Готовые ступени ракеты-носителя «Ангара-5А», которые отправятся на космодром Плесецк в ближайшее время, удалось увидеть, когда ГКНПЦ им. М. В. Хруничева посетила делегация Российского союза ветеранов и Клуба военачальников – люди искушенные, имеющие солидный авторитет во властных структурах

За крайних два года мы выстроили всю цепочку сборки и сдачи машин. Основная проблема была в том, что примерно в состоянии 80 процентов готовности ракета лежала на контрольно-испытательной станции в течение года – первые ее детали пошли еще в 2005–2007-м, а потом началось: замена одних узлов, продление сроков других… Было не изготовление, а хождение по мукам в согласовании документов. Третья, четвертая и пятая машины «Ангара-5А» уже начали по частям поступать к нам. В марте-апреле фактически готовая машина уйдет на космодром. Спецсостав, который ее перевозит, оттуда направится в Омск, откуда доставит собранные узлы сюда. Начиная со следующего года мы выйдем на тот ритм, который позволит в оговоренные сроки исполнять все заказы. Все спрашивают, почему «Ангару» делают столько лет, но никто не вспоминает, что с 1997 по 2004 год по проекту не было финансирования.

На омской площадке, на заводе «Полет» мы только в марте 2019 года подписали акт о готовности производства и лишь тогда начали работать по нормальной технологии. Потому цикл изготовления нынешних машин несколько ужат, но все, что будет выпускаться в 2020–2021 годах и далее, может доводиться до готовности даже раньше регламентных сроков.

Необходимое послесловие. Говоря о развитии космической отрасли, стоит разделить ее деятельность на экспериментальную и практическую составляющую. Первая – это Луна и Марс, новые пилотируемые корабли – все, что тешит нацию и вселяет оптимизм. При отсутствии значимых побед на этом поприще и надеждах, что они все-таки придут, не стоит забывать о прикладных космических задачах, которые нужно решать сейчас: это «дежурные» запуски по выведению спутников ДЗЗ, связи, метеоспутников и изделий Минобороны, а также коммерческие старты. Давно ожидаемая в серийном производстве «Ангара» должна была сделать данное направление надежным, экономичным и конкурентоспособным.

Записал Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (819) за 18 февраля 2020 года