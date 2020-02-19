«Каракурт» с водометом

У России есть все возможности строить боевые корабли китайскими темпами

Даже в нынешнем состоянии российская промышленность способна обеспечить строящиеся боевые корабли небольшого водоизмещения нужным количеством дизелей и редукторов. Но для этого необходимы другие конструкторские подходы.

Разразившийся в конце 2018 года конфликт с поставкой дизельных двигателей М507Д и М503М (маломагнитный) производства ПАО «Звезда» для оснащения строящихся боевых кораблей проектов 22800 (МРК «Каракурт») и 12700 (тральщики) привлек к себе внимание общественности.

Напомним: после начала строительства упомянутых серий выяснилось, что ПАО «Звезда» не в состоянии поставлять предусмотренные проектами дизельные двигатели в нужных количествах. А замена невозможна – поставки такой продукции западного производства в Россию подпадают под санкции, Китай не выпускает изделия нужного класса, а других изготовителей, кроме «Звезды», в России нет.

Результатом стало существенное замедление темпов строительства новых боевых кораблей. «Дизельный кризис» создал у всех интересующихся превратное представление о том, что хоть, видимо, и временно, но Россия все же утратила компетенции в производстве дизельных главных энергетических установок (ГЭУ) и пока выпускать их в требуемом темпе невозможно.

Компетенции действительно отчасти потеряны, но во-первых, только «Звездой», а во-вторых, выход из ситуации все же есть. Рассмотрим, какими способами «дизельный тупик» в отечественном надводном кораблестроении может быть быстро и без крупных финансовых вложений преодолен. Но сначала о том, для каких кораблей и зачем нужны в основном дизели.

Эх, турбинушка…

Если боевые корабли, действующие в дальней морской зоне (ДМЗ), как правило, оснащаются газотурбинными ГЭУ или ГЭУ, в составе которых есть дизельные двигатели для экономхода (маршевые) и форсажные газовые турбины для движения с большой скоростью (например, в бою), то для ближней морской зоны (БМЗ) эти варианты нерациональны. Это связано с тем, что основные задачи флота в БМЗ сводятся к различным видам обеспечения боевых служб и походов АПЛ и больших надводных кораблей. Уже в силу этого эксплуатация кораблей в БМЗ носит весьма интенсивный характер.

“ ВМФ уже почти утратил возможности по борьбе с подлодками противника в ближней морской зоне ”

Это относится и к малым противолодочным кораблям (МПК), малым ракетным кораблям (МРК), тральщикам, поступающим на вооружение ВМФ корветам. Применение газотурбинных ГЭУ на таких кораблях просто-напросто дорого. Турбины требуют большого количества топлива, стоимость жизненного цикла оказывается выше. А так как кораблей нужно много, выгоды более дешевых и экономичных дизельных ГЭУ очевидны.

Сегодня только у старых МПК проекта 1124, пары ракетных кораблей проекта 11661 на Каспии и ракетных катеров проекта 1241 применяются газовые турбины форсажного хода, но для экономхода и у этих кораблей используются дизели. С новыми же кораблями налицо тренд на «дизелизацию». Ни на новых корветах проектов 20380 и 20385, ни на одном строящемся типе МРК турбин нет.

Но дело не только в двигателях. В пополнении боевого состава ВМФ кораблями БМЗ огромные проблемы и «перекосы». Так, общее количество законтрактованных и строящихся МРК проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М» – 30 единиц. Но при этом корветов вышеупомянутых проектов (20380 и 20385), способных хоть как-то бороться с подводными лодками, за последнее время построено и строится 12. Кроме них можно упомянуть откровенно странный корабль проекта 20386, который пока классифицируется как корвет, но в каком виде и когда будет достроен – неясно. По всей видимости, он останется в единственном экземпляре.

В итоге ВМФ уже почти утратил возможности по борьбе с подлодками противника в БМЗ. Те МПК, что остаются на плаву, уже старые и нуждаются в замене. Корветов построено мало, новые не закладываются с 2016 года. А ведь, как сказано выше, обеспечение боевых служб АПЛ – одна из основных задач флота. Кроме того, именно ВМФ несет ответственность за охрану государственной границы под водой.

vpk-news.ru

Налицо острая необходимость в ближайшие годы начать строительство некой несуществующей пока серии кораблей, способных решать задачи ПЛО, неважно, будет ли это «реинкарнация» МПК или же упрощенные многоцелевые корветы. Также, видимо, потребуют замены ракетные катера. Проблема перезрела, стоит в острейшей форме и уже не решается методом информирования высшего военно-политического руководства о реальном положении дел в БМЗ.

В настоящий момент дизели, которые могут быть установлены и устанавливаются на боевые корабли ВМФ, производят два основных поставщика – ОАО «Коломенский завод» и упомянутая «Звезда». Коломенские дизели тяжелы и работают на средних оборотах, они устанавливаются на корветы проектов 20380 и 20385, десантные корабли и фрегаты, тогда как моторы от «Звезды» компактные и высокооборотистые, но не очень надежные. Они идут на МРК, будут ставиться и на другие боевые корабли малого водоизмещения. Отдельная линейка с размагниченными деталями производится «Звездой» для тральщиков.

Но для того чтобы двигатели работали, нужны редукторные передачи. Для коломенских дизелей их делает ООО «Звезда-редуктор» – предприятие, выделившееся из некогда единого с ПАО «Звезда» завода, которое на сегодня является монополистом. Так, для корветов проектов 20380 и 20385 в качестве ГЭУ применяются по два агрегата ДДА-12000 на корабль. Каждый агрегат состоит из двух коломенских дизелей 16Д49 максимальной мощностью шесть тысяч лошадиных сил, работающих на редукторную передачу РРП12000 по одному из бортов. Корвет таким образом имеет четыре двигателя и два редуктора.

Аналогичными двигателями оснащаются патрульные корабли проекта 22160. На них установлено два агрегата, каждый в составе одного дизеля и редукторной передачи РРП6000, работающей по «своему» борту. Надо сказать, что РРП6000 тяжела и слишком велика для такого дизеля, но выбора нет, ничего другого «Звезда-редуктор» поставить не может, а импорт, повторим, под санкциями.

За пример берем паром

Моторы от ПАО «Звезда» устроены иначе. По сути они представляют собой два звездообразных двигателя М504 по 56 цилиндров каждый, соединенных в один 112-цилиндровый блок и поставляемых как М507Д. Именно их дефицит замедлил программу постройки «Каракуртов».

“ Под вопросом останутся двигатели для тральщиков, но решить одну эту проблему куда проще ”

В настоящий момент Коломенский завод при условии стабильных заказов может поставлять дизели 16Д49 в любом потребном количестве. Ограничивающий фактор – редукторные передачи.

ООО «Звезда-редуктор» может собирать до четырех РРП12000 в год, что дает возможность закладывать по два корабля, аналогичных корветам 20380 или 20385 по водоизмещению и размерам. Либо кораблей в размерениях проекта 11661 с такой же ГЭУ и увеличенной по сравнению с 20380 скоростью хода. Это уже перекрывает возможности кораблестроения и само по себе снимает вопросы с дефицитом ГЭУ да и с нехваткой кораблей.

Вместо передач РРП12000 «Звезда-редуктор» может дать минимум такое же количество РРП6000. При этом в отличие от РРП12000 производство РРП6000 реально увеличить на одну-две передачи в год. Применение этих передач позволит строить многоцелевые корветы, аналогичные китайским 056 – простым, дешевым и массовым кораблям БМЗ, которые китайцы «штампуют», вводя в боевой состав по нескольку единиц каждый год. Благодаря РРП6000 Россия вполне могла бы спускать на воду от двух (гарантированно) до трех (возможно) таких кораблей ежегодно. Также допустимы смешанные варианты, например аналог «большого» корвета с четырьмя дизелями (ГЭУ из двух агрегатов ДДА12000) и один-два «русских 056». Это уже почти китайские темпы, причем «за недорого».

Что мешает такой производительности? Только нехватка сборочных и испытательных стендов на «Звезде-редуктор» и на Коломенском заводе, где собираются готовые агрегаты с дизелями. Фактически надо еще по одному стенду на каждый завод. Это, конечно, стоит определенных денег, но небольших. И несложно технически. После этого наличие ГЭУ перестанет быть сдерживающим фактором для обновления основной массы кораблей БМЗ. Таким образом, пара стендов и возврат к коломенским дизелям как базовым для боевых кораблей БМЗ в принципе решают проблему с корабельными ГЭУ такого класса.

Остается вопрос строительства быстроходных боевых кораблей малого водоизмещения, которым нужны высокооборотные дизели производства ПАО «Звезда», например ракетных катеров или малых многоцелевых корветов.

В настоящее время «Звезда» в силах гарантированно произвести три двигателя М507Д в год, что, например, позволяет строить один корабль в размерениях «Каракурта». Возможно, в обозримом будущем получится выдавать четыре двигателя в год. Но ведь три М507Д – это по сути шесть М504, а четыре – уже восемь. М507 – это, попросту говоря, спарка двух М504. Можно ли получить приемлемые тактико-технические характеристики на «половинках» М507? Оказывается, можно.

В настоящее время в западных странах получают все большее распространение многовальные водометные установки. Это по сути «батарея» водометов, занимающая всю ширину судна от борта до борта.

Такие движители применяются пока в основном на быстроходных паромах. Например, Silvia Ana при длине 125 метров, ширине 18, полном водоизмещении 7895 тонн и шести двигателях мощностью 5650 киловатт развивает скорость до 42 узлов. Такой ход ему дает многовальная водометная установка.

Легко подсчитать, что кораблю размером с «Каракурт» и таким же водоизмещением (менее 1000 тонн) похожая многовальная водометная установка обеспечит сравнимые скоростные данные при меньшей мощности. Таким образом, вместо трех М507Д можно применить четыре М504, каждый из которых будет работать на свой водомет. И мы опять решим проблему, потому что даже при текущих возможностях ПАО «Звезда» по поставке дизелей можно будет строить до двух таких кораблей в год без увеличения производства движков.

Все, что для этого нужно, чтобы на вновь проектируемых малых боевых кораблях вместо двух- и трехвальных пропульсивных установок с гребными винтами применялись многовальные водометные. Побочным эффектом от них, кроме большей скорости, будет снижение шума и лучшие возможности по движению на мелководье, что для боевого корабля нелишне.

Резюмируем: при постройке пары стендов для редукторных передач и сборки готовых агрегатов, при возвращении Коломенского завода как основного поставщика дизелей для ВМФ и при переходе на многовальные водометные установки на малых кораблях российское двигателестроение (даже в нынешнем состоянии) способно обеспечить отрасль таким количеством ГЭУ, которое позволит выйти на показатели, сравнимые с китайскими.

Под вопросом останутся двигатели М503М для тральщиков, дефицит которых никакими нестандартными ходами не покрыть, но решать только одну эту проблему для государства будет куда проще.

Заголовок газетной версии – «Фактор дизель».

Александр Тимохин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (819) за 18 февраля 2020 года