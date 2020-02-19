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Военно-промышленный курьер

«Викинги» впервые добрались до Индии

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Источник изображения: Фото: rg.ru

Посетителей крупнейшей в Азии выставки удивили российским «Манго»

В индийском Лакхнау завершила работу крупнейшая в Азии оборонная выставка сухопутных и морских вооружений DelfExpo 2020. Россия – один из ключевых партнеров страны на рынке ВВТ.

На DelfExpo 2020 была представлена продукция тяжеловесов отечественного ОПК – Рособоронэкспорта, концерна ВКО «Алмаз-Антей», Уралвагонзавода, «Вертолетов России», ОДК, «Техмаша», Объединенной судостроительной корпорации.

Особым вниманием посетителей пользовался новый роботизированный боевой модуль АУ220М с 57-мм пушкой 2Ф91 концерна УВЗ. Разработанный в ЦНИИ «Буревестник», он предназначен для вооружения боевых машин пехоты как уже имеющихся, так и перспективных – на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».

Специалисты могли осмотреть радикально модернизированную версию российской БМП-2 с новым боевым модулем и СУО, прицел которой получил тепловизионный канал.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представил почти всю экспортную линейку своей продукции. Впервые в Индии была показана модель новейшего ЗРК «Викинг» (экспортная версия «Бука-М3»), в том числе модель зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ. Посетители выставки увидели образцы изделий из состава интегрированных ракетных систем Club-S и Club-N (экспортная версия комплекса «Калибр») и ЗРК морского базирования семейств «Риф» и «Штиль».

Концерн «Техмаш» впервые продемонстрировал новые подкалиберные снаряды: 125-мм выстрел 3ВБМ23 («Свинец-2») и экспериментальный образец «Манго-М». Они могут применяться для стрельбы из 125-мм гладкоствольных танковых пушек Д-81, разработчикам удалось улучшить пробиваемость брони более чем на 20 процентов по сравнению со штатными образцами.

На стенде ОДК показали двигатели ТВ7-117СТ-01 (для самолетов Ил-114-300), ВК-2500ПС-03 (для вертолетов Ми-171А2) и ТРДД-50МТ для легких ЛА.

Россия передала Индии предложение о поставке дополнительной партии истребителей МиГ-29. Ранее сообщалось о намерении Нью-Дели закупить 21 единицу. Объявлено также об увеличении лицензионного производства в Индии танка Т-90С Brishma до декабря 2028 года.


Петр Камнев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (819) за 18 февраля 2020 года

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Страны
Индия
Россия
Продукция
117С
2А46
9М317 ЗУР
Club-N
Club-S
Армата
БМП-2
Бумеранг
ВК-2500
Ил-114
Ил-114-300
Курганец-25
Манго
Ми-17
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