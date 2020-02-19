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Военное обозрение

В Москве отреагировали на идею украинского нардепа об отправке делегации на Парад Победы

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Источник изображения: topwar.ru

В Москве прокомментировали высказывание украинских политиков из партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» о том, что если верховные власти не собираются в Россию на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, то они сами могут сформировать украинскую делегацию. По словам представителя партии Вадима Рабиновича, сама по себе попытка забыть о разгроме Советским Союзом фашизма является кощунством и преступлением.

Нардеп Вадим Рабинович предложил сформировать депутатскую группу, которая и представит Украину на торжествах в честь 75-летия Победы в Москве.

Депутат Госдумы РФ Сергей Железняк, как сообщает РИА Новости, отметил, что такая идея не может не вызвать уважение.

Железняк:

...Особенно на фоне русофобской истерии, которой власть Украины заражена в последние годы. Но это смелое предложение на самой Украине будет раскритиковано, подвергнуто преследованию со стороны радикалов.

Напомним, что на торжества в честь 75-летия Великой Победы в Москву приглашены лидеры многих стран, внесших вклад в разгром гитлеровской Германии. Так, свою готовность прибыть в российскую столицу 9 мая 2020 года подтвердили президент Французской Республики Эммануэль Макрон, президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, премьер-министры Армении, Сербии и других государств.

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