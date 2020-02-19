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Известия.ru

В «Роскосмосе» заявили об изменении проекта нового штаба в Москве

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

«Роскосмос» рассказал об изменении архитектурной формы строительного проекта новой штаб-квартиры — Национального космического центра (НКЦ). Данные документов и планов 18 февраля попали в распоряжение «РИА Новости».

Согласно новой информации, небоскреб должен будет иметь форму треугольной призмы, а не ракеты, как предполагалось ранее.

22 февраля 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал журналистам на пресс-конференции о планах по созданию Национального космического центра на западе Москвы. В первоначальном плане предполагалось, что НКЦ будет напоминать «ракету-носитель сверхтяжелого класса», которую собирались возвести в районе улицы Мясищева, пообещав не перекрывать вид для домов местных жителей.

Представители «Роскосмоса» отказались от комментариев новой архитектурной концепции, сославшись на компанию застройщика «Мосинжстройпроект».

Сдача НКЦ планируется на декабрь 2022 года. Стоимость проекта составляет около 25 млрд рублей.

Офис «Роскосмоса» располагается на Бережковской набережной и частично на улице Щепкина. Как сообщает глава ведомства, новый комплекс зданий позволит сэкономить корпорации на коммунальных платежах.

20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил российской государственной корпорации «Роскосмос» и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЭМЗ Мясищева
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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