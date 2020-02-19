Поставки вооружения и военной техники в вооруженные силы Украины в 2019 году

В опубликованном 17 февраля 2020 года официальном "Отчете о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2019 году", помимо прочего, содержится информация о поставках вооружения и военной техники в вооруженные силы Украины в 2019 году.

Испытательный пуск 300-мм корректируемого реактивного снаряда Р624 "Ольха" украинского производства из боевой машины реактивной системы залпового огня "Смерч" (с) министерство обороны Украины

В "Отчете" сообщается, что в пределах выделенного финансового ресурса в течение 2019 года в вооруженные силы Украины было поставлено 7436 единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники и изделий специального назначения (в 2018 году - 6764 единиц), а именно:

162 единицы переносных ракетных комплексов ( "Стугна", "Корсар");

24 ед. самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика");

451 ед. минометов (82 мм, 60 мм);

42 ед. бронетанкового вооружения (БТР-4, БТР-3, БТР-70Ді, БМП-1, ONCILLA);

806 ед. автомобильной техники (КрАЗ, МАЗ, Козак, Варта);

64 ед. беспилотных авиационных комплексов (Фурия, Аист, PD-1);

22 ед. самолетов (МиГ-29, Су-27) и вертолетов (Ми-8, Ми-2);

18 ед. радиолокационных станций;

5 ед. боевых катеров (Island, МБАК, "Кентавр")

23 ед. станций РЭБ ("Нота", "Буковель", Р-330TRC, "Мандат")

635 ед. средств связи.

Заключены контракты на поставку:

10 ПТРК Javelin и ракет к ним;

по 100 ПТРК "Корсар", "Стугна" и ракет к ним;

2 станций артиллерийской разведки "Зоопарк";

50 бронированных автомобилей "Козак-2";

37 БМП-1;

модернизированного самолета Су-27;

10 станций РЭБ и радиотехнической разведки (3 станции Р-330УМ из состава комплекса "Мандат"; 5 станций "Нота"; 2 станции "Диаграмма").

Ведется работа по организации производства боеприпасов и строительства цехов специального назначения (строятся 3 цеха).

Отремонтировано (модернизировано) - 59 единиц станочного оборудования.

Поставлено ​​ракет и боеприпасов:

300-мм реактивных снарядов Р624 "Ольха" (первая партия) - 48 шт.;

152-мм осколочно-фугасный снаряд к пушкам "Гиацинт" - 2160 шт.;

стартовых пороховых зарядов для 73 мм СПГ-9:

к ОП-9 - 42000 шт.;

к ПГ-9 - 60000 шт.;

взрыватели ГО-2 - 41000 шт.

На предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса отремонтировано 507 ед. вооружения и военной техники:

самолет Ил-76МД - 1 ед .;

бронетанковая техника - 458 ед .;

ракетно-артиллерийское вооружение - 48 ед.

В 2019 году приняты на вооружение и снабжение 55 образцов вооружения и военной техники, основными из которых являются модернизированный ЗРК "Оса-АКМ"; беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1; патрульные катера Island;

поисково-спасательное судно "Александр Охрименко"; радиолокационный комплекс разведки огневых позиций "Зоопарк"; бронетранспортер БТР-80Т; бронетранспортер ONCILLA; бронетранспортер БТР-60ПБ-Т; бронетранспортер БТР-60МК; зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4М-А1; 30-мм гранатомет КБА-117; бригадные и батальонные командно-штабные машины связи; парашютные системы AD-95, Т-11, Intruder, и другое.