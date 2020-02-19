Поставки вооружения и военной техники в вооруженные силы Украины в 2019 году

В опубликованном 17 февраля 2020 года официальном "Отчете о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2019 году", помимо прочего, содержится информация о поставках вооружения и военной техники в вооруженные силы Украины в 2019 году.
Испытательный пуск 300-мм корректируемого реактивного снаряда Р624 "Ольха" украинского производства из боевой машины реактивной системы залпового огня "Смерч" (с) министерство обороны Украины
В "Отчете" сообщается, что в пределах выделенного финансового ресурса в течение 2019 года в вооруженные силы Украины было поставлено 7436 единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники и изделий специального назначения (в 2018 году - 6764 единиц), а именно:
162 единицы переносных ракетных комплексов ( "Стугна", "Корсар");
24 ед. самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика");
451 ед. минометов (82 мм, 60 мм);
42 ед. бронетанкового вооружения (БТР-4, БТР-3, БТР-70Ді, БМП-1, ONCILLA);
806 ед. автомобильной техники (КрАЗ, МАЗ, Козак, Варта);
64 ед. беспилотных авиационных комплексов (Фурия, Аист, PD-1);
22 ед. самолетов (МиГ-29, Су-27) и вертолетов (Ми-8, Ми-2);
18 ед. радиолокационных станций;
5 ед. боевых катеров (Island, МБАК, "Кентавр")
23 ед. станций РЭБ ("Нота", "Буковель", Р-330TRC, "Мандат")
635 ед. средств связи.
Заключены контракты на поставку:
10 ПТРК Javelin и ракет к ним;
по 100 ПТРК "Корсар", "Стугна" и ракет к ним;
2 станций артиллерийской разведки "Зоопарк";
50 бронированных автомобилей "Козак-2";
37 БМП-1;
модернизированного самолета Су-27;
10 станций РЭБ и радиотехнической разведки (3 станции Р-330УМ из состава комплекса "Мандат"; 5 станций "Нота"; 2 станции "Диаграмма").
Ведется работа по организации производства боеприпасов и строительства цехов специального назначения (строятся 3 цеха).
Отремонтировано (модернизировано) - 59 единиц станочного оборудования.
Поставлено ракет и боеприпасов:
300-мм реактивных снарядов Р624 "Ольха" (первая партия) - 48 шт.;
152-мм осколочно-фугасный снаряд к пушкам "Гиацинт" - 2160 шт.;
стартовых пороховых зарядов для 73 мм СПГ-9:
к ОП-9 - 42000 шт.;
к ПГ-9 - 60000 шт.;
взрыватели ГО-2 - 41000 шт.
На предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса отремонтировано 507 ед. вооружения и военной техники:
самолет Ил-76МД - 1 ед .;
бронетанковая техника - 458 ед .;
ракетно-артиллерийское вооружение - 48 ед.
В 2019 году приняты на вооружение и снабжение 55 образцов вооружения и военной техники, основными из которых являются модернизированный ЗРК "Оса-АКМ"; беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1; патрульные катера Island;
поисково-спасательное судно "Александр Охрименко"; радиолокационный комплекс разведки огневых позиций "Зоопарк"; бронетранспортер БТР-80Т; бронетранспортер ONCILLA; бронетранспортер БТР-60ПБ-Т; бронетранспортер БТР-60МК; зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4М-А1; 30-мм гранатомет КБА-117; бригадные и батальонные командно-штабные машины связи; парашютные системы AD-95, Т-11, Intruder, и другое.