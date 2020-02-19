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Российская газета

На Камчатке ракетный корабль "Разлив" вступил в морской бой

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Малый ракетный корабль (МРК) "Разлив" провел тренировку в Авачинском заливе на Камчатке. Согласно легенде учения, он вступил в одиночный морской бой.

"Разлив" отразил атаку с воздуха условного противника из артиллерийских установок АК-176 и АК-630. Стрельба велась по имитированной воздушной цели.

- Экипаж МРК также провел артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, представлявшему неприятельский надводный корабль и поразил артиллерией макет морской плавающей мины, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Ранее на полигоне боевой подготовки успешно отстрелялись малые ракетные корабли "Иней", "Мороз" и малый противолодочный корабль "Холмск".


Юлия Гарднер

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