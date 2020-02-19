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Военное обозрение

«Джавелины» для Украины: как ВСУ подымают противотанковую мощь

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Источник изображения: topwar.ru

Военное ведомство незалежной отчиталось о мерах, предпринятых в 2019 году, для повышения противотанковой мощи подразделений ВСУ.

Согласно представленным данным, по результатам минувшего года в вооруженные силы страны было поставлено 162 переносных ракетных комплекса моделей «Стугна» и «Корсар».

Вызывает интерес оценка украинскими экспертами боевого потенциала советских и выпущенных уже в незалежной комплексов. Они сетуют, что каждый третий пуск из ПТРК, произведенного во времена СССР, является нерезультативным. Причина этого усматривается в «моральном и физическом устаревании» изделий.

Однако аналитики тут же утверждают о том, что лишь 71% применений «Стугны-П», принятой на вооружение в 2011 году, можно считать успешными. Аналогичный показатель у «Корсара» (в армии с 2017 года) составляет 84%.

Возможно, именно по этой причине местный генералитет возлагает столь большие надежды на американскую продукцию. Как указывается в отчете Минобороны, в минувшем году Украина заключила контракт, предусматривающий поставку 10 ПТРК типа «Джавелин» и соответствующих ракет.

Но дороговизна американского изделия способна обезоружить украинскую армию похлеще ополченцев: цена Javelin составляет порядка $250 тыс., а стоимость выстрела - $100 тыс. Это в пять раз дороже украинской продукции. В итоге наряду с «заморскими пряниками» в 2019 году было заказано по 100 единиц ПТРК «Корсар» и «Стугна».

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