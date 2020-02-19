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В США будет прекращена программа разработки баллистической ракеты средней дальности MIRM

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Как сообщает американский веб-ресурс "Breaking Defense", cогласно направленному министерством обороны США 10 февраля 2020 года в законодательные учреждения проекту оборонного бюджета США на 2021 финансовый год (начнется 1 октября 2020 года), армия США в 2021 финансовом году прекратит программу создания перспективного подвижного ракетного комплекса с баллистической ракетой средней дальности Mobile Intermediate Range Missile (MIRM).

Американская баллистическая ракета средней дальности MGM-31B Pershing II (c) министерство обороны США

Секретная программа MIRM впервые получила открытое финансирование в 2020 финансовом году в бюджете армии США в размере 20 млн долл под обозначением Mobile Medium Range Missile (MMRM), сведения об этом были опубликованы в начале 2019 года. По обнародованным тогда же проектным данным, на 2021 финансовый год планировалось выделить на программу разработки данной ракеты 90 млн долл, а всего в пятилетний период 2020-2024 финансовых годов - 900 млн долл. Однако теперь в проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год программа MIRM числится как прекращенная и средства на нее не выделяются.

Дстоверные сведения о ракетном комплексе MIRM, как и о причинах прекращения его разработки, в открытых источниках отсутствуют. Ранее неофициально сообщалось, что ракета комплекса должна иметь дальность "более 1000 км" или "от 1000 до 3000 км".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
APKWS
Pershing II
Проекты
2020-й год
ПЖРК
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