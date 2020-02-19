Своё оружие и РЛС: Иран дал «вторую жизнь» истребителям «Мираж»

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Несмотря на попытки изолировать Иран путем массированного санкционного давления, эта страна, пренебрегая нападками неприятелей, добивается успехов в сферах, требующих развития высоких технологий. На этом раз Тегеран сумел дать «вторую жизнь» самолету, созданному в 1970-е годы.

Как заявил в пятницу заместитель командующего ВВС Исламской Республики Иран Амир Вахеди, местной промышленности удалось оснастить истребители Mirage F1 РЛС и различным другим оборудованием отечественного производства.

С его слов, созданная собственными силами аппаратура обнаружения целей устранила прежние недостатки самолета в области возможностей радиолокационного наблюдения.

При этом «Миражи» получили оружейные системы иранского производства, что позволило снаряжать самолеты различными боеприпасами, в том числе местными крылатыми ракетами с дальностью действия до 300 км.

Как утверждает местное издание PressTV, в результате проделанной работы боевые машины французского происхождения могут быть развернуты для выполнения различных миссий, в том числе предназначенных для того, чтобы «перевернуть стол на врага во время воздушной войны». Они также могут быть использованы для поддержки наземных операций.

«Миражи» изначально были поставлены Ираку. В ходе войны в Персидском заливе в 1991 году они вместе с другими самолетами были эвакуированы в Иран. Тегеран конфисковал данную технику в качестве частичной компенсации потерь, которые он понес во время войны с Багдадом в 1980-е годы.