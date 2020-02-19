Войти
Военное обозрение

Своё оружие и РЛС: Иран дал «вторую жизнь» истребителям «Мираж»

312
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на попытки изолировать Иран путем массированного санкционного давления, эта страна, пренебрегая нападками неприятелей, добивается успехов в сферах, требующих развития высоких технологий. На этом раз Тегеран сумел дать «вторую жизнь» самолету, созданному в 1970-е годы.

Как заявил в пятницу заместитель командующего ВВС Исламской Республики Иран Амир Вахеди, местной промышленности удалось оснастить истребители Mirage F1 РЛС и различным другим оборудованием отечественного производства.

С его слов, созданная собственными силами аппаратура обнаружения целей устранила прежние недостатки самолета в области возможностей радиолокационного наблюдения.

При этом «Миражи» получили оружейные системы иранского производства, что позволило снаряжать самолеты различными боеприпасами, в том числе местными крылатыми ракетами с дальностью действия до 300 км.

Как утверждает местное издание PressTV, в результате проделанной работы боевые машины французского происхождения могут быть развернуты для выполнения различных миссий, в том числе предназначенных для того, чтобы «перевернуть стол на врага во время воздушной войны». Они также могут быть использованы для поддержки наземных операций.

«Миражи» изначально были поставлены Ираку. В ходе войны в Персидском заливе в 1991 году они вместе с другими самолетами были эвакуированы в Иран. Тегеран конфисковал данную технику в качестве частичной компенсации потерь, которые он понес во время войны с Багдадом в 1980-е годы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Франция
Похожие новости
10.04.2019
Эстафета трофеев
08.04.2019
Война на море в XXI веке
29.03.2019
ССО: восточный вариант
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
05.03.2014
Накануне большой войны
14.02.2007
Индия-мирная и не очень. Конкуренция на индийском рынке будет нарастать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 07:32
  • 3
«Роскосмос» отказался от «фаллоса»
  • 19.02 07:03
  • 1
Первая ступень Falcon 9 упала в океан
  • 19.02 06:23
  • 23
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 19.02 05:56
  • 2
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 19.02 05:31
  • 92
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 19.02 03:58
  • 1
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 19.02 03:52
  • 150
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.02 00:36
  • 1
Бомбежку Су-35С показали от первого лица
  • 19.02 00:16
  • 5
«Рентабельность упала»: Пентагон экономит на бомбардировщиках
  • 18.02 22:55
  • 3
Планы поставок танков в Вооруженные Силы России
  • 18.02 22:29
  • 7
Новый способ ведения боя
  • 18.02 21:17
  • 5
Скрытная камера: у разведчиков появится голографический фотоаппарат
  • 18.02 18:06
  • 50
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 18.02 17:24
  • 5
Новейший транспортник Ил-112 совершит второй полет
  • 18.02 15:02
  • 1
Шпиономания, говорите?