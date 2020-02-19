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ТАСС

Источник: "Союз-5" получит такой же разгонный блок, как у "Ангары"

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Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ
Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ
Источник изображения: https://ria.ru/20190904/1558318979.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Разработкой ракеты занимается Ракетно-космическая корпорация "Энергия"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Новый разгонный блок, созданный на базе блоков серии ДМ для тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5", будет использоваться также при выведении полезной нагрузки на ракете "Союз-5". Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в ракетно-космической отрасли.

"Для "Союза-5" будет использоваться такой же разгонный блок, как и для "Ангары", - отметил собеседник агентства.

Разработкой занимается Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия". В 2017 году в качестве вариантов для эксплуатации с ракетой "Союз-5" рассматривались созданные в рамках программ "Морской старт" и "Наземный старт" разгонные блоки ДМ-SL и ДМ-SLБ.

Ранее гендиректор РКК "Энергия" Николай Севастьянов сообщил ТАСС, что первый разгонный блок, созданный для "Ангары-А5", доставлен в ноябре на космодром Плесецк. Он уже прошел наземную экспериментальную отработку.

О создании нового разгонного блока на базе блоков серии ДМ для "Ангары-А5" стало известно в 2015 году. Разгонные блоки семейства ДМ предназначены для перевода спутников с опорной на целевую околоземную орбиту, а также на отлетные траектории.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Энергия РКК
Персоны
Севастьянов Николай
Проекты
Морской старт
Плесецк
Союз-5 РН
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