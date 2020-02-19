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Военное обозрение

Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов

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Источник изображения: topwar.ru

Завершена одна из самых крупных сделок в сегменте военной авиации. Индийские ВВС приобрели 83 одномоторных истребителя Tejas с сопутствующим пакетом услуг у местной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

При этом стоимость контракта снизилась с первоначальных 56 500 до 39 000 крор ($5,46 млрд, $65,78 млн за единицу). Данное сокращение произошло после года препирательств между военным ведомством и хозяйственным конгломератом.

Минобороны и ВВС изначально были шокированы заоблачной ценой, которую HAL требовал для производства 83 самолетов Tejas Mark-1A вместе с пакетом технического обслуживания и развития инфраструктуры

- пишет издание The Times of India.

Приобретённые самолеты, относящиеся к новой модели, должны иметь более двигатель с адекватной ремонтопригодностью, РЛС с АФАР, способность осуществлять дозаправку в воздухе, ракеты дальнего радиуса действия типа BVR (вне визуального диапазона) и передовую РЭБ для «глушения» вражеских радаров и ракет. И всё это только предстоит проделать.

Летные испытания Tejas Mark-1A, как мы надеемся, будут завершены к 2022 году

- пояснил один из источников издания.

ВВС страны стремятся компенсировать резкое сокращение численности истребительных эскадрилий (в каждую из которых входит 18 самолетов). Вместо 40, требуемых оборонным планом, их количество уменьшается до 30. Благодаря Tejas индийские военные намерены частично восполнить этот пробел.

При этом параллельно осуществляются поставки французских машин Rafale: всего заказано 36 единиц общей стоимостью 59,000 crore ($8,27 млрд) с поставкой к апрелю 2022 года.

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Страны
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Tejas
Компании
HAL
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АФАР
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