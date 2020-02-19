Эксперты: Китай понизил ракетную уязвимость «ударника» Z-10, необычно направив сопла

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НОАК представила последнюю версию своего ударного вертолета Z-10 с соплами необычной для него конфигурации. Они направлены вверх, а не в сторону, как прежде. Как утверждают эксперты, в результате этого заметно оптимизирована инфракрасная сигнатура машины, что делает её менее уязвимой для поражения неприятелем.

Как поясняет китайское издание The Global Times, усовершенствованный Z-10 участвовал в военных учениях НОАК 8 февраля, где он и был «пойман» в кадр. Новая модификация винтокрылой машины отличается от прежней версии направленностью сопла. По словам военных аналитиков, новая конфигурация может уменьшить тепловой след вертолета. В результате ракеты с инфракрасным наведением с меньшей вероятностью будут преследовать его, что даст больше шансов на выживание в бою.

Тем не менее, эта конструкция также неизбежно увеличивает силу сопротивления, повышая требования к мощности двигателей вертолета, отмечают эксперты. В связи с этим они предполагают, что последняя версия Z-10 имеет более мощную силовую установку.

Аналитики отмечают, что с двигателями повышенной мощности Z-10 в состоянии нести больше защитных броневых пластин, полезной нагрузки и даже может быть оснащен дополнительным радаром управления огнем миллиметрового диапазона. Данная РЛС может быть установлена в верхней части ротора для увеличения дальности атаки и повышения точности огня. Аналогичным радаром был оборудован легкий ударный вертолет Z-19, который был представлен в октябре прошлого года.