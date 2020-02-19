Американские военные самолеты провели очередную разведку вблизи российских баз в Сирии

Лондон. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Два американских военных самолета совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в понедельник вблизи российских баз в Сирии был зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W, вылетевшего с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Он курсировал у побережья Сирии в течение более трех часов.

Вслед за ним к российским базам в Сирии приблизился патрульный противолодочный самолет ВМС США. Морской разведчик более двух часов барражировал на удалении 40-45 км от побережья Сирии над международными водами Средиземного моря.

По имеющимся данным, в последние дни американские военные самолеты практически ежедневно осуществляют длительные полеты у побережья Сирии.

При этом эти полеты участились на фоне подошедшей к Сирии авианосной ударной группы ВМС Франции во главе с атомным авианосцем Charles de Gaulle ("Шарль де Голль").

Как сообщалось, авианосная группа ВМС Франции в настоящее время находится приблизительно 120 км от базы ВМФ РФ в сирийском порту Тартус и авиабазы ВКС РФ Хмеймим.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в январе заявил, что Париж направит на Ближний Восток авианосец "Шарль де Голль" для поддержки французских военных операций в Сирии против (запрещенной в РФ) террористической организации "Исламское государство".

Авианосец вышел в поход с базы в Тулоне в целях выполнения данной задачи 22 января нынешнего года.

На нем размещены 18 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Rafale M ("Рафаль М"), два самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye (E-2С "Хокай") и три вертолета.