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ТАСС

Новейшие штурмовики Су-25СМ3 поступили в авиаполк ЮВО в Ставропольском крае

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Штурмовик Су-25СМ3 во время лётно-тактических учений в Краснодарском крае
Штурмовик Су-25СМ3 во время лётно-тактических учений в Краснодарском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Они преодолели более 800 км с завода-изготовителя в пункт постоянного базирования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Три новейших модернизированных самолета Су-25СМ3 "Суперграч" пополнили штурмовую авиацию Южного военного округа (ЮВО), сообщили журналистам во вторник в пресс-службе округа.

"Штурмовая авиация ЮВО пополнилась тремя новейшими глубокомодернизированными самолетами Су-25СМ3", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты прибыли в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае, преодолев более 800 км с завода-изготовителя в пункт постоянного базирования.

Как подчеркнули в пресс-службе, это уже четвертая поставка самолетов данного типа в авиационные части ЮВО, что позволило увеличить общее число модернизированных "Грачей" почти до двух десятков единиц.

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Польша
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Су-25
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