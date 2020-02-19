«В ассортименте сало-шпик, бобовые консервы и вареники»

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков — об изменениях в солдатском меню, Днях национальной кухни в войсках и новых элементах военной формы

В этом году пилоты российских ВКС получат новый бортовой паек, а солдатам и курсантам ВС РФ начнут выдавать камуфлированные спортивные костюмы и шапочки из облегченного трикотажа, а также особо прочную спортивную обувь без шнурков. Накануне Дня продовольственной и вещевой службы заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал «Известиям», как изменится питание военнослужащих, почему шведский стол оказался удачной находкой для армии и зачем в частях регулярно проводят Дни национальной кухни.

Трико цвета хаки

— С 2013 года российские военнослужащие носят всесезонный комплект полевого обмундирования. Ждет ли их в ближайшее время смена гардероба?

— За прошедшие семь лет этот комплект зарекомендовал себя только с положительной стороны, поэтому сегодня необходимости в разработке нового полевого обмундирования нет. Но мы следим за новыми технологиями и современными материалами, и если какие-то ткани и технологии значительно улучшат свойства обмундирования и обуви, мы обязательно станем их использовать.

Военнослужащие демонстрируют всесезонный комплект базового обмундирования Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

— Ну хотя бы новые элементы формы появятся?

— В этом году на снабжение поступят усовершенствованные спортивный костюм (куртка и брюки), спортивная шапочка и спортивные туфли для курсантов и призывников.

Костюмы будут изготавливаться из трикотажного облегченного полотна камуфлированной расцветки. У него повышенная воздухопроницаемость, которая лучше поддерживает тепловой баланс тела. Кроме того, в войсках появятся новые сумки для переноски личных вещей призывников, внутренний объем которых будет увеличен на 30%.

Шведский стол — по расписанию

— Оправдал ли себя в армии шведский стол за годы, прошедшие с момента его внедрения?

— Организация питания с элементами шведского стола позволяет формировать из отдельных продуктов собственный салат с различными наполнителями и соусами. А на каждый прием пищи выбирать мясные или рыбные блюда и гарниры к ним. Военнослужащие самостоятельно берут их с линии раздачи.

Шведский стол сочетает в себе практичность, свободу выбора и разнообразие. Поэтому данный формат востребован в системе войскового питания.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков Источник изображения: iz.ru

— Изменятся ли нормы продовольственного обеспечения военнослужащих в ближайшее время? Будут они получать более разнообразные продукты?

— С 2011 года при организации питания личного состава по общевойсковому и морскому пайкам применяются определенные нормы замены одних продуктов другими — в зависимости от времени года. В результате в ассортименте появились сало-шпик, булочки (кексы, пряники), овощные и бобовые консервы, вареники. Увеличены нормы выдачи фасоли и макаронных изделий высшего сорта. Стали использоваться различные виды мясопродуктов (сосиски, сардельки, печень, сердце, пельмени), а также продукты в упаковке, предназначенные для индивидуального употребления (соки, молоко и кисломолочные продукты, сливочное масло, плавленый сыр и др.).

Всё это делает актуальными действующие нормы и в настоящее время.

— Различается ли солдатская кухня в регионах России — в арктических, южных, приморских?

— Существуют пайки для различных условий выполнения задач, в том числе и с учетом климатических особенностей. Кроме того, для отдельных подразделений, решающих специфические задачи, а также в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях предусмотрена выдача дополнительных продуктов для восполнения энергозатрат.

Фото: РИА Новости/Игорь Заребо Источник изображения: iz.ru

— Как учитываются национальные и религиозные особенности военнослужащих при разработке меню?

— Для ознакомления военнослужащих с традициями и культурой народов в войсках проводятся Дни национальной кухни (белорусской, татарской и др.), которые стали доброй традицией. Отмечу, что национальные блюда при этом готовятся только из стандартного по норме довольствия набора продуктов.

Кроме того, периодически проводится опрос военнослужащих, и в дальнейшем их пожелания и предпочтения учитываются при организации питания.

В учебно-боевой обстановке питание призвано обеспечить сохранение здоровья и физической выносливости военнослужащих, компенсировать высокие энергетические затраты и повысить сопротивляемость и устойчивость организма к воздействию поражающих факторов.

— Какие новые сухие пайки сейчас разрабатываются?

— Работа по изменению и модернизации рационов питания ведется непрерывно — в связи с изменяющимися требованиями к продуктам (ГОСТами, ТУ) и пожеланиями военнослужащих.

Пайки для различных контингентов формируются с учетом выполняемых ими задач. Для специальных подразделений, действующих в экстремальных условиях при пониженных температурах и атмосферном давлении, подготовлен горный рацион питания, энергетическая ценность которого адекватна энергозатратам при восхождении на горные перевалы.

Появится новый современный бортовой паек для летного состава авиации. Его разрабатывали департамент ресурсного обеспечения Минобороны РФ совместно с Главным военно-медицинским управлением Минобороны и командованием воздушно-космических сил.

Индивидуальный рацион питания в Вооруженных силах РФ Источник изображения: Фото: ТАСС/Андрей Грязнов

Этот паек включает в себя расширенный ассортимент консервированных блюд. В его состав включены блюда с улучшенной рецептурой, готовые к употреблению. Они хранятся в современных эргономичных упаковках, открывающихся без применения специальных приборов. Бортовой паек планируется к выдаче в шести вариантах комплектования.

Армейский ЗОЖ

— Американские военнослужащие в последние годы активно используют энергетики Gatorade, которые временно повышают их выносливость. Не планируют ли у нас выпускать подобные напитки?

— Действующие нормы продовольственного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил России установлены постановлением правительства. Они ориентированы на снабжение натуральным продовольствием.

Это соответствует принципам оптимального питания. Пища, которую получают военнослужащие, благоприятно влияет на их функциональное состояние при выполнении боевых задач, полностью удовлетворяет потребность в белках, липидах, углеводах, витаминах и минеральных веществах и восполняет энергозатраты.

Иными словами — нет, мы не планируем применять подобного рода напитки.

— Как сейчас развивается система обучения военных поваров? Получают ли курсанты поварских школ знания с учетом развития мировой пищевой индустрии?

— Повара-военнослужащие готовят пищу только на тех объектах, где привлечь специалистов сторонней организации не представляется возможным. Например, на кораблях и подводных лодках ВМФ или на полигонах.

Подготовка таких специалистов ведется в военных школах поваров и учебных центрах Вольского института материального обеспечения по четырехмесячной программе обучения.

Технологическая база для приготовления пищи, как и способы кулинарной обработки продуктов, постоянно совершенствуется. Поэтому при подготовке поваров учитываются все последние достижения, внедренные в вооруженных силах, в том числе с учетом развития мировой пищевой индустрии.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев Источник изображения: iz.ru

— Как вы намерены повышать эффективность материально-технического обеспечения и контроля за хранением ресурсов?

— Одним из важнейших событий стало объединение с февраля 2019 года управлений продовольственного, вещевого и ракетного топлива и горючего в одну «большую семью» — в департамент ресурсного обеспечения.

Это позволило сконцентрировать в одном органе военного управления вопросы материального обеспечения (продовольственного, вещевого и обеспечения горюче-смазочными материалами), а также дало возможность осуществлять централизованное управление ресурсным обеспечением вооруженных сил страны.

Кроме того, с июля 2019 года в составе департамента сформирован отдел развития инфраструктуры МТО войск (сил), одной из основных задач которого является создание современных объектов хранения материальных средств, в частности производственно-логистических комплексов.

Роман Крецул, Алексей Рамм