«Смелый шаг»: в Раде хотят посетить парад Победы в Москве

В Раде хотят отправить в Москву делегацию на парад Победы

В Госдуме выразили уважение в связи с предложением парламентария Вадима Рабиновича отправить делегацию от Верховной рады в Москву на парад Победы. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, такая инициатива особенно ценна, поскольку контрастирует с антироссийской и русофобской риторикой большей части украинских властей.

Предложение одного из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадима Рабиновича отправить делегацию от Верховной рады в Москву на парад в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне вызывает уважение, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

По словам российского парламентария, такая инициатива особенно ценна, поскольку контрастирует с антироссийской и русофобской риторикой большей части украинских властей, передаёт РИА «Новости».

При этом, Железняк предупредил о возможном давлении на Рабиновича и на всех приверженцев этой идеи со стороны националистских украинских движений и организаций.

«Убежден, что оппозиционное меньшинство в парламенте Украины не питает иллюзий относительно пересмотра отношений официального Киева с Россией в ближайшей перспективе. Но одно то, что данная смелая инициатива была проявлена, говорит о сохранении у части украинских народных избранников здравого смысла и уважения к исторической памяти», - указал депутат.

Такие заявления вызвали беспокойство в кругах сторонников евроатлантического направления развития Украины и проевропейских политических сил.

В партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвали, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично опроверг или допустил свое участие в параде Победы 9 мая в Москве.

Сторонники Порошенко требуют, чтобы глава государства и его партия «Слуга народа» сообщили украинцам, собирается ли он посетить парад Победы в российской столице.

«И присоединиться к делегации реваншистов из ОПЗЖ», - указано в заявлении партии.

Впрочем, приглашение Зеленского на празднование 75-летия Победы после его высказываний о начале Второй мировой войны необходимо уточнить, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить на этот вопрос», - указал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что высказывания Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны, «кроме сожаления и непонимания, ничего не вызывают».

«Все остальное подлежит уточнению», - заключил Песков.

Чуть ранее стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп считает значительным событием окончание Второй мировой войны, поэтому, возможно, приедет на парад к 75-летию Победы в Москву. Об этом рассказал сам американский лидер.

Он напомнил, что соответствующее приглашение приехать на празднование 9 мая в 2020 году получил от президента России Владимира Путина.

«Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом подумаю. Президент Путин пригласил меня. Это очень важное дело: празднование окончания войны. Это очень важное дело, так что я высоко ценю приглашение. Я хотел бы поехать, если смогу», - сказал президент США.

О том, что Вашингтон «с интересом» воспринял приглашение Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины Победы над нацистской Германией, сообщал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Президент США приглашен Владимиром Путиным посетить Москву. Это приглашение было воспринято с интересом. Мы не имеем никаких более подробных сведений», - подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, Москва исходит из того, что бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции «по логике и важности мероприятия, наверное, могли бы быть представлены на высшем уровне».

В августе прошлого года Кремль приглашал на празднование Победы также лидера КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.

За месяц до этого Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого глава республики также принял приглашение российского лидера на торжества, посвященные празднованию 75-летия Победы.

Российский лидер также приглашал в Москву на празднование юбилея Победы лидеров мировых держав во время саммита G20 в Осаке, который прошел в конце июня. Среди приглашенных были канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин.

В этом году парад Победы будет более масштабным, чем в предыдущие годы, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в мероприятии, которое пройдет 9 мая в Москве, примут участие 15 тыс. человек и почти 400 единиц наземной и авиационной техники.

«В Параде планируется участие 15 тыс. военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники», - приводит его слова РИА «Новости».

Глава Минобороны обратил внимание, что в праздничных мероприятиях задействуют новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, а также автомобилей дистанционного минирования.

«На парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие», - добавил он.

«Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100», - заявил Шойгу.

Рафаэль Фахрутдинов