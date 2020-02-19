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Российская газета

В РВСН осваивают беспилотники для поиска диверсантов

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учения РВСН
Командно-штабные учения РВСН в Свердловской области, Россия.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

В ракетных войсках стратегического назначения проходят масштабные зимние тренировки. "Ярсы" и "Тополя" выходят на маршруты боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей.

Ракетчики из Новосибирского соединения отрабатывают в том числе противодействие диверсионным формированиям, которые могут атаковать позиции РВСН.

Так, в ходе маневров была получена информация, что в районе появились диверсионные группы, которые заминировали маршруты боевого патрулирования наших комплексов. Для того чтобы вычислить и обезвредить "врага", были задействованы подразделения противодиверсионной борьбы.

Бойцы на нескольких машинах "Тайфун-М" на базе БТР-82 провели инженерную и химическую разведку маршрутов. Этот БТР, напичканный самой современной техникой, предназначен для защиты подвижных ракетных комплексов и подразделений РВСН. Для оценки возможной опасности применялись беспилотники, которые запускались прямо с боевой машины.

Диверсионные группы были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и обезврежены.

Причем, по замыслу маневров, количество "диверсантов" превосходило по численности подразделения охраны и обороны. Однако нападавшим не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
Тайфун-М
Проекты
БПЛА
Тайфун
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