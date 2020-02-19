Сербия анонсировала участие в крупнейших мероприятиях Минобороны России в 2020 году

В этом году сербские военные примут участие в трех крупнейших мероприятиях Минобороны России: в Московской конференции по международной безопасности, военно-техническом форуме «Армия» и Армейских международных играх, сообщил министр обороны Сербии Александар Вулин.

На встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу он отметил, что в Сербии искренне обрадовались назначению Шойгу на пост министра обороны, передает ТАСС.

"У нас нет лучше друга на этом месте, чем вы", – признался Вулин.

По его словам, у России и Сербии успешное военно-техническое и военное сотрудничество, и в этом есть личный вклад российского министра.

"Хочу поблагодарить за приглашение на Московскую конференцию по международной безопасности. У нас в это время День армии, но я обязательно приеду на один день", – сказал Вулин.

Он сообщил, что сербские военные также примут участие в Армейских международных играх в этом году.

"Искренне надеюсь, что у нас в этом году результаты будут лучше в "Танковом биатлоне". В прошлый раз мы не вышли в финал, надеюсь, что в этом году мы хотя бы до финала доберемся", – сказал сербский министр.

"Также мы примем участие в форуме "Армия-2020". Это традиционно", – добавил Вулин.

Шойгу в ответ назвал сотрудничество двух государств в военной сфере динамично развивающимся. По словам главы российского военного ведомства, число совместных практических мероприятий двух стран увеличивается с каждым годом.

Сергей Гурьянов