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Российская газета

Почему в России сохраняются и призыв, и контрактная служба

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Сейчас в России действует система, позволяющая и контрактников содержать, и срочников готовить.
Сейчас в России действует система, позволяющая и контрактников содержать, и срочников готовить.
Источник изображения: Валерий Матыцин / ТАСС

Несколько важных заявлений о профессионализации Российской армии и позиции нашей страны по международным договорам сделал председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его мнению, Вооруженные силы России уже в значительной степени перешли на контрактную основу. Сегодня в строю находятся почти 400 тысяч профессиональных солдат и сержантов. Причем в большинстве своем это высокоподготовленные и хорошо обученные военнослужащие.

Как правило, они имеют среднее специальное образование. Есть контрактники с дипломом вуза, что дает им возможность успешно продвигаться по служебной лестнице.

"Но срочник есть срочник, это мобилизационный резерв, он все равно обязан служить. В Советском Союзе и в начальном периоде развития России все служили по два года, никто не мог увильнуть от армии, - напомнил Бондарев ТАСС. - Тех, кто старался это сделать, отлавливали, наказывали, вплоть до уголовной ответственности". Сейчас помимо этого есть закон о том, что уклонисты не могут в течение 10 лет занимать должности государственного служащего.

- Я думаю, сейчас заинтересованность служить есть. Соответствующий закон существует, действует, мы не имеем права лишать этой возможности желающих служить в армии молодых людей, - отметил сенатор. - Сейчас, поверьте мне, есть желающие служить в армии, и таких большинство. Мы проводим два раза в год набор по срочной службе по 150 тысяч человек. Можно набирать и больше, и люди идут в армию. Я думаю, что со временем, может, мы и перейдем на полное оснащение армии контрактниками, но пока существует именно такая система комплектования Вооруженных сил, которая позволяет и контрактников содержать, и срочников готовить. Самое главное - держать мобилизационный резерв".

Высказался Бондарев и о перспективах заключения договора, аналогичного Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Сенатор в принципе не исключает появление документа, ограничивающего появление или развитие подобного вида вооружений, присоединение к нему, кроме России и США, других государств.

"Я за то, чтобы мы этот договор заключили по новой, но только, конечно, не на кабальных условиях для России. Именно на равных условиях для всех, кто будет входить в этот договор: с подсчетом всех ракет у стран, которые имеют возможность их изготовления и применения, с дальнейшим глобальным контролем по этому направлению", - заявил Бондарев.

Ну а что делать, пока подобных соглашений нет? Как быстро и эффективно выполнить поручение президента Путина "самым тщательным образом наблюдать" за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности и в случае необходимости приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет.

"Учитывая то технологическое оборудование, которое есть у нас на предприятиях, тот научный потенциал, который есть в военных институтах, конструкторских бюро тех или иных фирм и концернов, мы в состоянии восполнить этот пробел - отсутствие ударных ракет средней дальности наземного базирования - за самое минимальное время, - не сомневается Виктор Бондарев. - Конечно, сделать ракету очень быстро, может быть, и не получится, но в течение полугода-года ее можно вывести на испытания, и ракета будет. В то же время у нас имеются прекрасные средства ПВО: С-300, С-400, системы ближнего действия. Поэтому у нас есть чем обороняться в этот промежуток времени. И мы ответим, если появится необходимость".

Что же касается договора СНВ-3, срок действия которого истекает через год, то Виктор Бондарев абсолютно уверен: его в любом случае надо продлевать. Вне зависимости от того, будут или нет участвовать в этих соглашениях Китай и другие страны из перечня ядерных государств. "Этот договор прежде всего интересен как США, так и России", - заявил сенатор.


Юрий Гаврилов

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Китай
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С-300
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