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В США пытаются «выжать» воду из лунного камня

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американские ученые разрабатывают ряд технологий, которые потенциально могут помочь людям оставаться надолго на спутнике Земли.

Пыль с Луны может стать критически важным источником топлива, строительных материалов и даже питьевой воды для астронавтов. Такого мнения придерживаются ученые Open University, которые исследуют возможные сценарии выживания людей на естественном спутнике Земли. Как пишет BBC, команда основала свое исследование на образцах лунного грунта, собранного астронавтом Нилом Армстронгом во время первой высадки в 1969 году. «Мы должны ценить каждый миллиграмм», - сказала участница исследования Ханна Серджинт.

Особые образцы лунных камней, собранных во время миссии NASA «Аполлон 11», хранятся на кафедре физических наук Open University в городе Милтон-Кинис. Команда исследователей надеется, что эксперименты можно будет провести совместно с учеными Европейского космического агентства на южном полюсе Луны через пять лет. Замысел включает нагревание почвы, чтобы кислород в нем вступил в реакцию с водородом. Результатом должно стать появление воды.

Новые техники, разработанные в Милтон-Кинис, обнаружили более высокую концентрацию воды в некоторых образцах камней, чем считалось после предыдущих исследований. Профессор планетарных наук и исследования в Open University доктор Махеш Ананд был одним из главных искателей воды на Луне в течение 10 лет. Он также сотрудничает с учеными из Кельна, которые пытаются «расплавить» лунную пыль для создания кирпича, который можно было бы использовать в будущих строительных проектах в космосе.

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Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
Луна
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