Евросоюз совершает ошибку, пытаясь перекроить Ливийскую действительность по своим меркам

В понедельник, 17 февраля министры иностранных дел стран членов Евросоюза обсуждали возможность провести военно-морскую операцию по обеспечению соблюдения эмбарго на поставки оружия в охваченную войной Ливию. В дискуссии многие из них сошлись во мнении, что контрабанда оружия может стимулировать новые потоки мигрантов из третьего мира в Старый свет.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что для выполнения этой миссии необходимо выделить наравне с военными кораблями, боевую авиацию и сухопутные силы. Главное внимание стоит уделить восточному Средиземноморью, через которое основной поток оружия попадает в Ливию. Кстати, только для справки, в этом потоке принимает активное участие Турция, а она, так, на минуточку - член НАТО.

Конфликт в богатом нефтью, но неспокойном североафриканском государстве был главным в повестке дня встречи министров ЕС в Брюсселе. В ходе саммита возникла недомолвка между главой дипломатического ведомства ЕС Джозепом Борреллом и представителями Австрии, и Венгрии. На этот раз Венгрия, правое популистское правительство которой заняло жесткую антииммиграционную позицию, поддержала возражения Австрии.

Здесь, стоит отметить, что решение об эмбарго на поставки оружия не является рациональным. Оно ошибочно, хотя и считается крайне важным для стабилизации ливийского конфликта. К тому же, это эмбарго работает только против Хафтара. Дело, как раз, именно в том, что ООН поддерживает правительство в Триполи, легитимность которого оспаривается значительной частью населения Ливии. Напротив, силы, которые представляет Халифа Хафтар, пользуются большим влиянием и контролируют большую часть страны. Поддержкой Триполи ООН и ЕС, по сути, способствуют затягиванию нормализации обстановки в стране. Самый быстрый способ добиться мира в Ливии, это дать возможность самим ливийцам решить – чего они хотят без иностранного вмешательства. Кстати, венгерский представитель и его австрийский коллега Александр Шалленберг, похоже, это понимают. «Существует базовый консенсус в отношении того, что сейчас мы хотим военную операцию, а не гуманитарную миссию», – сказал Шалленберг.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, вероятно для того, чтобы несколько разрядить обстановку, заявил, что было долгое обсуждение того, нужен ли военно-морской элемент, но в итоге было решено, что «необходимо сначала увидеть полную картину происходящего».

ООН продолжает упорствовать в свое заблуждении, считая, что из-за несоблюдения эмбарго происходят все беды. Представитель этой организации констатировал, что хрупкое перемирие, заключенное в январе, но регулярно нарушаемое, «держится на волоске». Мировые лидеры договорились на саммите в Берлине в прошлом месяце прекратить любое вмешательство в конфликт и остановить поток оружия в Ливию, но с тех пор мало что изменилось.

Резонно полагать, что продолжению конфликта способствует поддержка несколькими государствами, включая Россию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет Хафтара, в то время как признанное ООН правительство во главе с Фаизом аль-Сараджем получает помощь от Турции и Катара. Позиция Европы предельно ясна. Запад мерит всех со своей колокольни, действует соблюдая свои интересы, не учитывая многогранность человеческого бытия на нашей планете и чаяний других разновеликих этнических групп. Но, не стоит забывать, что Восток – дело тонкое, особенно Ближний, тем более – Северная Африка. Здесь эффективной мерой, в достижении мира, может быть только одна – отдать власть в руки того, кто сможет ее захватить и удержать без помощи иностранных штыков. Правительству Фаиза Аль-Сараджа явно это не по силам. Возникает странное чувство, что европейцы не понимают сути и традиций Востока. Пытаясь навязать местному обществу свои ценности, Запад совершает зло, порождает кровопролитные войны в регионе. Разумнее было бы помочь тому, кто явно одерживает победу, и затем договариваться именно с ним.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО