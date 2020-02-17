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Уничтожение саудовского истребителя-бомбардировщика Tornado зенитной ракетой йеменских хуситов

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Уничтожение саудовского истребителя-бомбардировщика Tornado
Уничтожение саудовского истребителя-бомбардировщика Tornado зенитной ракетой йеменских хуситов.
Источник изображения: ic.pics.livejournal.com

15 февраля вооруженные силы йеменского правительства движения "Ансар Аллах" (хуситов), контролирующие наиболее густонаселенные северо-западные районы страны вместе со столицей - Саной, сообщили об уничтожении саудовского истребителя-бомбардировщика Tornado с помощью "продвинутой ракеты земля-воздух" в провинции Эль-Джауф. Было также подчеркнуто, что нарушение воздушного пространства Йемена более не допустимо.

16 февраля Саудовская Аравия признала потерю своего истребителя-бомбардировщика Tornado, заявив что в 23:45 14 февраля 2020 г. он разбился в йеменской провинции Эль-Джауф при оказании непосредственной авиационной поддержки войскам на земле.

Ну и вот хуситы опубликовали кадры пуска зенитной ракеты, поражения и падения самолета, а также его обломков на земле. Как уже стало обычно при последних пусках, все показано так, чтобы невозможно было определить, что за зенитный ракетный комплекс был использован.

Иранские вооружения явно просачиваются хуситам, несмотря на перехваты отдельных поставок, включая зенитные ракеты. Поэтому остается только гадать, что было использовано в данном случае.




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Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
Проекты
2020-й год
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