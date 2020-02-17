Рухани призвал Турцию не отказываться от сочинских соглашений по Сирии

Стамбул. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани призвал Турцию не отказываться от сочинских договоренностей по Сирии и выразил надежду на продолжение сотрудничества Тегерана с Анкарой в рамках астанинских соглашений.

"Сочинский процесс имеет огромное значение. Его нельзя отвергать... я надеюсь, что мы сможем продолжать работать с Турцией и в рамках астанинского процесса", - сказал Рухани на телевизионной пресс-конференции в воскресенье.

Президент Ирана также напомнил, что провинция Идлиб является территорией Сирии, и необходимо победить там терроризм, сохранив при этом территориальную целостность Сирии и ее суверенитет.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась.

Турция обвиняет сирийские войска в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из Идлибской зоны деэскалации.