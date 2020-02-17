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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Американские солдаты в немецких барах начали подготовку к учению «Защитник Европы -2020»

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Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США.
Источник изображения: www.belvpo.com

Как сообщает американское военное издание «Stars & Stripes», несколько дней назад в немецком городке Графенвер произошла массовая драка с участием американских военнослужащих. Вблизи этого населенного пункта расположена самая большая военная база США в Европе, и такие инциденты не являются редкостью для этих мест.

В результате драки, которая возникла в 2 часа ночи вблизи одного из баров, военнослужащий 173-й воздушно-десантной бригады США был госпитализирован. Очевидцы сообщали о том, что всего в выяснении отношений участвовали около 25 человек, многие из которых были военнослужащими. Предполагаемый зачинщик драки – также американский военнослужащий – был задержан немецкой полицией и передан подразделению военной полиции США.

В ночном клубе военнослужащие употребили значительное количество спиртного, а затем покинули заведение, не оплатив счет. На улице их догнали охранники, между мужчинами завязалась драка. Разняли дерущихся прибывшие на место сотрудники полиции.

Военные вели себя агрессивно и с полицейскими, пытавшимися уладить конфликт.

В американской прессе не раз отмечалось, что десантники из 173-й бригады, части которой дислоцируются в итальянской Виченце и немецком Графенвере, постоянно устраивают драки, находясь на отдыхе вблизи своих баз.

В прошлом году в Италии в ходе массовой драки с местными жителями десантники изувечили двух итальянских граждан. У одного из них была сломана челюсть, у другого – ребра. В результате командир бригады был вынужден ввести для своих подчиненных запрет на посещение баров в Виченце на срок в 45 суток.

Соответствующие меры будут введены в немецком Графенвере в ближайшие выходные – улицы городка будут патрулировать дополнительные наряды военной полиции США «для поддержания соответствующего порядка».

Самое интересное, что военнослужащие бригады будут задействованы в учении «Защитник Европы -2020» на территории Польши и стран Балтии.

Руководство полиции этих стран не исключает того, что прибывшие в страну военные НАТО будут устраивать драки с местными жителями.

Хотя, как правило, информацию о пьяных дебошах солдат и офицеров Альянса стараются засекретить, провинившихся военнослужащих просто высылают на родину, а когда публичные скандалы всё-таки происходят, в них обвиняют «руку Москвы» и «кремлевскую пропаганду», которые пытаются очернить интернациональных защитников Прибалтики и Польши от новой оккупации.

Хотя то, что вытворяют эти «защитники» – это и есть самая настоящая оккупация.


Николай Крылов

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Германия
Италия
Польша
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