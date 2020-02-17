Польские F‑35 могут быть размещены в 100 км от белорусской границы

В начале февраля Войско Польское пригласило заинтересованные организации принять участие в тендере на подготовку документации на модернизацию польской 23-й базы ВВС в Миньске-Мазовецком. Заказчик ищет разработчика проекта реконструкции и расширения системы электроснабжения, системы аварийного снабжения аэродрома и осуществления авторского надзора.

Заинтересованные стороны могут подать заявки до 6 марта. При выборе разработчика наряду с ценой будет учитываться предлагаемые гарантии, а также подход проектировщиков к осуществлению авторского надзора.

Объявление этого тендера может означать то, что Войско Польское начинает работы по подготовке базы ВВС в Миньске-Мазовецком к размещению эскадрильи F‑35A Lightning II.

Напомним, что Польша и США подписали соглашение о покупке 32 единиц F-35. Планируется, что 12−16 истребителей для первой польской эскадрильи будут переданы к 2026 году. Второй этап поставок намечено завершить к 2030 году.

В настоящее время на авиабазе размещены МиГ-29 советского производства. По некоторым данным, из 29 самолетов данного типа, только шесть способны подняться в воздух.

Факт появления в 100 километрах от белорусской границы натовских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения не может не учитываться Минском и Москвой. Западное стратегическое направление прикрывает единая региональная система ПВО Союзного государства. Поэтому в складывающейся обстановке российская сторона явно пересмотрит направление поставок новейших образцов вооружения и техники, таких как ЗРС С-400 или других систем ПВО, ОТКР «Искандер» и иного оружия, способного в случае необходимости вывести из строя потенциально опасный объект.

Кроме того, нельзя исключить и факт появления батальонных тактических групп ВС РФ, как ответной меры на размещение дополнительных контингентов ОВС НАТО.

Николай Астровский