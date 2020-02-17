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РИА Новости

Научный задел СССР по созданию ракет почти исчерпан, заявили в КТРВ

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Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов
Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
Источник изображения: © Фото : предоставлено корпорацией "Тактическое ракетное вооружение"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Научно-технический задел по созданию ракет различного назначения, оставшийся со времен СССР, практически исчерпан, сообщил журналистам генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

Ранее заместитель генерального директора по научно-техническому развитию — первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин в интервью РИА Новости сообщил, что новые российские зенитные ракетные комплексы и системы создаются уже без использования технических и технологических заделов СССР, в них применяются отечественные наработки последнего времени.

"Могу сказать, что те технологические заделы, да и научные тоже, которые были в СССР, практически исчерпаны. Наши новые изделия базируются на разработках уже 2000-х годов и текущего десятилетия", — сказал Обносов.

Однако, по его мнению, подходы, которые были в СССР, конечно, должны сохраниться. "Я имею в виду системность, взаимодополнение и так далее. Во всех наших изделиях, которые мы демонстрировали на последних выставках, все основные комплектующие, узлы и элементы разработаны в современной России. Конечно, преемственность некоторая есть, но это уже совершенно другой уровень технологий, комплектации и материалов", — сказал Обносов.

Он привел в пример семейство ракет Х-38Э, которое заменяет абсолютно весь класс ракет "воздух — поверхность" малой дальности, плюс имеет огромный модернизационный потенциал.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
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